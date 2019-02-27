Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»

Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині.



Про це повідомляє



Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.



Зазначимо, що Суспільний мовник стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України.



Згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 лютого, на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення звернутися до гуртуз пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині.Про це повідомляє Суспільне. Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.Зазначимо, що Суспільний мовник стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України.Згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.

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