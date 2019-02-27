вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»

Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»
17 лютого, на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині.

Про це повідомляє Суспільне.

Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.

Зазначимо, що Суспільний мовник стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України.

Згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Kalush Orchestra, Суспільне, Євробачення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:19
Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:11
Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»
Сьогодні, 14:54
У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів
Сьогодні, 14:40
Як покарали винуватців загибелі жінки у ліфті у Луцьку
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Україна не братиме участі в Євробаченні-2019 Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
27 лютий, 2019, 21:18
Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022» Alina Pash відмовилася від участі у «Євробаченні-2022»
16 лютий, 15:36
Волинянин з гурту Kalush Orchestra публікував світлину на фоні Кремля. ФОТО Волинянин з гурту Kalush Orchestra публікував світлину на фоні Кремля. ФОТО
15 лютий, 23:31
Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим Alina Pash підробила довідку про поїздку у Крим
15 лютий, 16:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
Сьогодні, 11:30
 1
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:19
 0
Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:11
 0
Волинь отримала першу партію препарату «Молнупіравір»
Сьогодні, 14:54
 0
У проголошений рік УПА на Волині планують провести п’ять фестивалів
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8