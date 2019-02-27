Суспільне запропонує Kalush Orchestra представити Україну на «Євробаченні-2022»
Сьогодні, 15:11
17 лютого, на позачерговому засіданні Організаційного комітету Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 ухвалили рішення звернутися до гурту Kalush Orchestra з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2022 у Турині.
Про це повідомляє Суспільне.
Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.
Зазначимо, що Суспільний мовник стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України.
Згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.
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Про це повідомляє Суспільне.
Гурт Kalush Orchestra посів друге місце у фіналі та отримав 14 балів загалом, з них максимальні 8 балів від глядачів та 6 балів від суддів.
Зазначимо, що Суспільний мовник стежить за дотриманням Правил Нацвідбору та порядку визначення представника від України.
Згідно з пунктом 3.4 Правил у випадку припинення Суспільним участі у Відборі учасника, який визначений / оголошений переможцем Відбору, Суспільне має право прийняти рішення про визначення представника від України на конкурсі з числа інших фіналістів.
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