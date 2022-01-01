18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає свій день народження колишній професор Луцького національного технічного університету Зоряна Герасимчук (на фото).
Також особисте свято сьогодні в адвоката Олега Антонюка та громадського діяча, екс-депутата Луцької міської ради Антона Сосновського.
Іменинники 18 лютого – Агафія, Макар, Михайло та Феодосій.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо успіхів у всіх починаннях, міцного здоров’я та довголіття.
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Також особисте свято сьогодні в адвоката Олега Антонюка та громадського діяча, екс-депутата Луцької міської ради Антона Сосновського.
Іменинники 18 лютого – Агафія, Макар, Михайло та Феодосій.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо успіхів у всіх починаннях, міцного здоров’я та довголіття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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