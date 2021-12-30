У Луцьку камери зафіксували водіїв, які порушили ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували кількох водіїв-порушників.
Про це повідомляють у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.
За допомогою камер відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, які розташовані на вул. Чорновола, зафіксували, як водії транспортних засобів RENAULT, ВАЗ та ACURA свідомо порушили ПДР, а саме: здійснили перетин подвійної суцільної лінії розмітки 1.3, чим порушили п. 8.5.1 ПДР України.
Відповідно, за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 ст. 122 КУпАП, штраф у розмірі 340,00 грн.
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Про це повідомляють у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.
За допомогою камер відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, які розташовані на вул. Чорновола, зафіксували, як водії транспортних засобів RENAULT, ВАЗ та ACURA свідомо порушили ПДР, а саме: здійснили перетин подвійної суцільної лінії розмітки 1.3, чим порушили п. 8.5.1 ПДР України.
Відповідно, за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 ст. 122 КУпАП, штраф у розмірі 340,00 грн.
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Коментарі 1
Де ця дебільня купила права ?
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