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У Луцьку камери зафіксували водіїв, які порушили ПДР. ВІДЕО

У Луцьку камери зафіксували водіїв, які порушили ПДР. ВІДЕО
У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували кількох водіїв-порушників.

Про це повідомляють у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.

За допомогою камер відеоспостереження Центру безпеки міста Луцьк, які розташовані на вул. Чорновола, зафіксували, як водії транспортних засобів RENAULT, ВАЗ та ACURA свідомо порушили ПДР, а саме: здійснили перетин подвійної суцільної лінії розмітки 1.3, чим порушили п. 8.5.1 ПДР України.

Відповідно, за таке правопорушення передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 ст. 122 КУпАП, штраф у розмірі 340,00 грн.


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Теги: водії, Луцьк, порушення ПДР
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Коментарі 1
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Де ця дебільня купила права ?
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