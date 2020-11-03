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На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО

На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
10 лютого ковельчанка звернулася до поліції і повідомила, що в під’їзді на її чоловіка напав невідомий, наніс йому тілесні ушкодження та заволодів сумкою з грошима.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

На місце події негайно скерували слідчо-оперативну групу, співробітників кримінальної поліції, інші профільні служби.

Завдяки ретельному аналізу слідової інформації, відео з камер спостереження правоохоронці встановили особи та маршрут зловмисників, яких, як з’ясувалось, було двоє.

«Їх уже сьогодні затримали у Луцьку співробітники управління карного розшуку та ковельські оперативники і слідчі. Фігурантам – 28 та 30 років, вони мешканці обласного центру. Один з них вже мав проблеми із законом та був судимий за подібні злочини. Відомо також, що за потерпілим вони стежили і планували свій зухвалий злочин заздалегідь», - повідомив начальник ГУНП Юрій Крошко.

Під час обшуку в помешканнях зловмисників правоохоронці виявили та вилучили речові докази, які можуть свідчити про причетність до скоєння злочину.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою осіб, або поєднаних із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове слідство триває.

На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО

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Теги: розбій, Волинь, Ковель, побиття, грабіж, поліція
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