Коли і де українські пенсіонери зможуть отримати смартфони за вакцинацію
Сьогодні, 01:15
Вже цього літа держава обіцяє роздати вакцинованим від коронавірусу пенсіонерам смартфони, які анонсував президент України Володимир Зеленський.
У Мінцифри розповіли, що кожен телефон коштуватиме близько 4-5 тисяч гривень, а заявки на них почнуть приймати весною. Про це повідомляє Телеграф, посилаючись на слова заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.
Які смартфони видаватимуть пенсіонерам?
За словами представника Мінцифри, вакциновані пенсіонери отримають телефони вартістю орієнтовно 4-5 тисяч гривень. Наразі ведуться переговори з компанією Samsung та українськими внутрішніми виробниками.
Поки точної інформації про те, який саме це буде телефон немає, однак відомо, що гаджети обладнають NFC-модулем. А щоб уникнути передачі телефону третім особам, то сім-карту прив’яжуть до IMEI телефону та зареєструють на паспорт.
Коли почнуть видавати смартфони Зеленського?
Планується, що у квітні 2022 року почнеться прийом заявок від вакцинованих пенсіонерів на отримання смартфонів від держави.
З приходом літа планують почати роздавати перші смартфони. Планується, що телефони отримають кілька мільйонів вакцинованих від COVID-19 пенсіонерів віком 60+.
Де видаватимуть телефони за вакцинацію?
За словами Олексія Вискуба, влада України розглядає можливість видавати смартфони за вакцинацію в українських банках. Передбачається, що пенсіонери приходитимуть в банк, де їм пояснюватимуть як користуватися смартфоном. Там же встановлюватимуть сім-карту та необхідні додатки.
Додамо, що у планах влади роздати смартфони усім вакцинованим від коронавірусу пенсіонерам, які досягли віку 60+. За попередніми підрахунками, таких людей в Україні зараз 3,5 мільйони. Весь проєкт, який отримав назву "єБабуся"/"єДідусь" триватиме до трьох років.
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У Мінцифри розповіли, що кожен телефон коштуватиме близько 4-5 тисяч гривень, а заявки на них почнуть приймати весною. Про це повідомляє Телеграф, посилаючись на слова заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.
Які смартфони видаватимуть пенсіонерам?
За словами представника Мінцифри, вакциновані пенсіонери отримають телефони вартістю орієнтовно 4-5 тисяч гривень. Наразі ведуться переговори з компанією Samsung та українськими внутрішніми виробниками.
Поки точної інформації про те, який саме це буде телефон немає, однак відомо, що гаджети обладнають NFC-модулем. А щоб уникнути передачі телефону третім особам, то сім-карту прив’яжуть до IMEI телефону та зареєструють на паспорт.
Коли почнуть видавати смартфони Зеленського?
Планується, що у квітні 2022 року почнеться прийом заявок від вакцинованих пенсіонерів на отримання смартфонів від держави.
З приходом літа планують почати роздавати перші смартфони. Планується, що телефони отримають кілька мільйонів вакцинованих від COVID-19 пенсіонерів віком 60+.
Де видаватимуть телефони за вакцинацію?
За словами Олексія Вискуба, влада України розглядає можливість видавати смартфони за вакцинацію в українських банках. Передбачається, що пенсіонери приходитимуть в банк, де їм пояснюватимуть як користуватися смартфоном. Там же встановлюватимуть сім-карту та необхідні додатки.
Додамо, що у планах влади роздати смартфони усім вакцинованим від коронавірусу пенсіонерам, які досягли віку 60+. За попередніми підрахунками, таких людей в Україні зараз 3,5 мільйони. Весь проєкт, який отримав назву "єБабуся"/"єДідусь" триватиме до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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