В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні. ФОТО
Сьогодні, 16:21
В селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав та завалив металевий димар котельні ліцею № 37.
Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Тетяна Угринович.
Труба впала 17 лютого орієнтовно о 12:00.
Зі слів директорки ліцею, усе сталося під час навчального процесу. В школі навчаються 116 учнів. Спершу, каже Тетяна Угринович, працівники ліцею помітили, що від сильних поривів вітру димар сильно хитався. Згодом – металева конструкція просіла.
"Падіння сильного не було. Метал змогли стримати опори", – зазначила керівниця ліцею.
Наразі зруйнований димар оглядає представниця обслуговуючої компанії. Опалення у школі поки відімкнули.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Тетяна Угринович.
Труба впала 17 лютого орієнтовно о 12:00.
Зі слів директорки ліцею, усе сталося під час навчального процесу. В школі навчаються 116 учнів. Спершу, каже Тетяна Угринович, працівники ліцею помітили, що від сильних поривів вітру димар сильно хитався. Згодом – металева конструкція просіла.
"Падіння сильного не було. Метал змогли стримати опори", – зазначила керівниця ліцею.
Наразі зруйнований димар оглядає представниця обслуговуючої компанії. Опалення у школі поки відімкнули.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Останнє віддавали німцям, щоб вижити»: історія 86-річної волинянки, яка пережила війну. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні. ФОТО
Сьогодні, 16:21
У Луцьку камери зафіксували водіїв, які порушили ПДР. ВІДЕО
Сьогодні, 15:55
На волинянина напали та пограбували у під'їзді будинку. ФОТО
Сьогодні, 15:19
Медіа