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В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні. ФОТО

В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні. ФОТО
В селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав та завалив металевий димар котельні ліцею № 37.

Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладу Тетяна Угринович.

Труба впала 17 лютого орієнтовно о 12:00.

Зі слів директорки ліцею, усе сталося під час навчального процесу. В школі навчаються 116 учнів. Спершу, каже Тетяна Угринович, працівники ліцею помітили, що від сильних поривів вітру димар сильно хитався. Згодом – металева конструкція просіла.

"Падіння сильного не було. Метал змогли стримати опори", – зазначила керівниця ліцею.

Наразі зруйнований димар оглядає представниця обслуговуючої компанії. Опалення у школі поки відімкнули.
В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні. ФОТО

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Теги: Волинь, котельня, димар, вітер
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