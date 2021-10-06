В селі на Волині вітер звалив димар шкільної котельні. ФОТО





Про це Тетяна Угринович.



Труба впала 17 лютого орієнтовно о 12:00.



Зі слів директорки ліцею, усе сталося під час навчального процесу. В школі навчаються 116 учнів. Спершу, каже Тетяна Угринович, працівники ліцею помітили, що від сильних поривів вітру димар сильно хитався. Згодом – металева конструкція просіла.



"Падіння сильного не було. Метал змогли стримати опори", – зазначила керівниця ліцею.



Наразі зруйнований димар оглядає представниця обслуговуючої компанії. Опалення у школі поки відімкнули.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Одеради Луцького району сильний вітер зламав та завалив металевий димар котельні ліцею № 37.Про це Суспільному розповіла директорка навчального закладуТруба впала 17 лютого орієнтовно о 12:00.Зі слів директорки ліцею, усе сталося під час навчального процесу. В школі навчаються 116 учнів. Спершу, каже Тетяна Угринович, працівники ліцею помітили, що від сильних поривів вітру димар сильно хитався. Згодом – металева конструкція просіла."Падіння сильного не було. Метал змогли стримати опори", – зазначила керівниця ліцею.Наразі зруйнований димар оглядає представниця обслуговуючої компанії. Опалення у школі поки відімкнули.

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