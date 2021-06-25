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У Луцьку власник сервісу оренди авто планує запустити унікальний для України стартап

У Луцьку власник сервісу оренди авто планує запустити унікальний для України стартап
Власник автомобільної компанії «Detroit» Олександр Дмитрук обдумує ідею запустити сайт-агрегатор, через який будь-яка людина зможе здавати власне авто в оренду.

Він зауважує, що наразі такий стартап дуже успішно працює в Америці. Натомість для Європи і України зокрема це буде унікально.

До слова, донедавна компанія «Detroit» єдиною на Волині надавала послугу - оренда авто у Луцьку. Наразі доступними для оренди тут є 10 машини різних класів.

Зараз Олександр Дмитрук вивчає юридичні тонкощі стартапу, а також страхові нюанси, аби орендодавці могли мати певні гарантії. За словами власника автомобільної компанії «Detroit», такий стартап міг би приносити прибуток для людей, які не часто використовують власний автомобіль.

У Луцьку власник сервісу оренди авто планує запустити унікальний для України стартап


У «Detroit» можлива як короткострокова оренда автомобілів (від однієї доби), так і оренда транспорту на більші терміни. Ціна залежить від конкретно обраної марки і моделі, а також від строку, на який ви плануєте взяти машину. Зазначають, що найбільш економічно вигідною для клієнта буде саме довгострокова оренда: за мінімальну ціну можна отримати у користування новенький автомобіль з хорошою комплектацією та у повністю справному технічному стані.

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Компанія «Detroit» зручно розташовується у центрі Луцька на вулиці Стрілецькій. Обрати авто можна вже на місці або попередньо переглянути перелік на сайті. Фахові працівники автоцентру на зв’язку – 24/7, тож завжди можуть допомогти підібрати необхідний транспорт саме для ваших потреб та на той бюджет, на який ви розраховуєте.

Ви можете обрати автомобіль безпосередньо у автоцентрі «Detroit» за адресою: м. Луцьк, вулиця Стрілецька, 13 або ж забронювати і оплатити за оренду транспорту online на сайті https://detroit.co.ua

Контакти:

+38 (095) 14 22 331
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Теги: «Detroit», оренда авто, Олександр Дмитрук
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Коментарі 1
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