У Луцьку власник сервісу оренди авто планує запустити унікальний для України стартап

«Detroit» Олександр Дмитрук обдумує ідею запустити сайт-агрегатор, через який будь-яка людина зможе здавати власне авто в оренду.



Він зауважує, що наразі такий стартап дуже успішно працює в Америці. Натомість для Європи і України зокрема це буде унікально.



До слова, донедавна компанія «Detroit» єдиною на Волині надавала послугу -



Зараз Олександр Дмитрук вивчає юридичні тонкощі стартапу, а також страхові нюанси, аби орендодавці могли мати певні гарантії. За словами власника автомобільної компанії «Detroit», такий стартап міг би приносити прибуток для людей, які не часто використовують власний автомобіль.







У «Detroit» можлива як короткострокова оренда автомобілів (від однієї доби), так і оренда транспорту на більші терміни. Ціна залежить від конкретно обраної марки і моделі, а також від строку, на який ви плануєте взяти машину. Зазначають, що найбільш економічно вигідною для клієнта буде саме довгострокова оренда: за мінімальну ціну можна отримати у користування новенький автомобіль з хорошою комплектацією та у повністю справному технічному стані.



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Компанія «Detroit» зручно розташовується у центрі Луцька на вулиці Стрілецькій. Обрати авто можна вже на місці або попередньо переглянути перелік на сайті. Фахові працівники автоцентру на зв’язку – 24/7, тож завжди можуть допомогти підібрати необхідний транспорт саме для ваших потреб та на той бюджет, на який ви розраховуєте.



Ви можете обрати автомобіль безпосередньо у автоцентрі «Detroit» за адресою: м. Луцьк, вулиця Стрілецька, 13 або ж забронювати і оплатити за оренду транспорту online на сайті



Контакти:



+38 (095) 14 22 331

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