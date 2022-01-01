Як підготувати підвал до можливого воєнного вторгнення
Сьогодні, 16:59
У Луцьку – 96 захисних споруд, у громаді загалом – 101.
Про це пише Перший.
Проте у міській раді визнають: у разі масштабного нападу Росії місця у них всім не вистачить.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк порадив лучанам в разі потреби використовувати особисті підвали.
«На жаль, в роки незалежності у нас не будували захисні споруди, тому я ще раз кажу – населенню потрібно готуватися більше до укриття в підвальних приміщеннях», - сказав чиновник.
Як можна підготувати свій підвал до воєнного вторгнення
Начальник відділу медичного забезпечення ГУ ДСНС України у Волинській області Петро Савчук наводить такі кроки:
Зберігати ключ від підвалу у легко доступному місці – точно знати, де він знаходиться. В екстреній ситуації часу на пошуки не буде.
Прибрати все, що захаращує входи та виходи.
Зробити запас води на кілька годин.
В ідеалі – подбати про два виходи. На випадок, якщо один завалить вибухом, щоб іншим можна було вибратися на вулицю. Два виходи – це не обов’язково двоє дверей. Другим виходом може слугувати вікно або вентиляційний канал. Переконайтесь, що вони не заварені і не забиті чимось.
На кілька годин у підвалі вистачить й води, але для більшого комфорту можна взяти з собою тривожний рюкзак, де будуть теплі речі, перекус та ліхтарик.
Важливий момент – рятувальник не радить використовувати в якості укриття підвали панельних будинків. Такі споруди в разі вибуху можуть просто «скластися» і люди опиняться під завалами.
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Про це пише Перший.
Проте у міській раді визнають: у разі масштабного нападу Росії місця у них всім не вистачить.
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк порадив лучанам в разі потреби використовувати особисті підвали.
«На жаль, в роки незалежності у нас не будували захисні споруди, тому я ще раз кажу – населенню потрібно готуватися більше до укриття в підвальних приміщеннях», - сказав чиновник.
Як можна підготувати свій підвал до воєнного вторгнення
Начальник відділу медичного забезпечення ГУ ДСНС України у Волинській області Петро Савчук наводить такі кроки:
Зберігати ключ від підвалу у легко доступному місці – точно знати, де він знаходиться. В екстреній ситуації часу на пошуки не буде.
Прибрати все, що захаращує входи та виходи.
Зробити запас води на кілька годин.
В ідеалі – подбати про два виходи. На випадок, якщо один завалить вибухом, щоб іншим можна було вибратися на вулицю. Два виходи – це не обов’язково двоє дверей. Другим виходом може слугувати вікно або вентиляційний канал. Переконайтесь, що вони не заварені і не забиті чимось.
На кілька годин у підвалі вистачить й води, але для більшого комфорту можна взяти з собою тривожний рюкзак, де будуть теплі речі, перекус та ліхтарик.
Важливий момент – рятувальник не радить використовувати в якості укриття підвали панельних будинків. Такі споруди в разі вибуху можуть просто «скластися» і люди опиняться під завалами.
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