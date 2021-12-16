Як будують ЖК «Супернова» у лютому. ВІДЕОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА*





Що ще нового на будівельному майданчику - розповідаємо у новому відеозвіті.







Зокрема, у “великому” будинку ЖК “Супернова” виконані наступні роботи:



І під'їзд:

- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;

- в будинку розведено електромережу, поштукатурено стіни, виконані роботи щодо системи опалення, водопостачання та водовідведення, змонтовано колективні димоходи, залито стяжку, встановлено вхідні двері у квартирах;

- виконані зовнішні роботи щодо влаштування водопостачаня та водовідведення.

- виконуються роботи по внутрішньому газопостачанню

- вмонтовано ліфт.



ІІ під'їзд:

- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;

- повністю розведено електромережу, на 100% виконано штукатурні роботи, на 100% - - зроблено систему опалення, водопостачання, водовідведення;

- повністю змонтовано колективні димоходи;

- наразі заливаємо стяжку.



ІІІ під'їзд:

- змуровано 10 поверхів, встановлено вікна до 6-го поверху;

- розводимо електромережу;

- виконуються штукатурні роботи.



ІV під'їзд:

- муруємо парапети та вентиляційні канали;

- до 9 поверху зроблено колективні димоходи;

- розводимо електромережу;

- до 6-го поверху встановлені вікна.



V під'їзд:

- муруємо 8 поверх.



VІ під'їзд:

- муруємо 1 поверх.



Будинок №6

- виконані роботи по влаштуванню основи під фундаментну плиту, розпочинаємо заливати підбетонку.



У 7-му будинку залишилася лише 1 однокімнатна квартира площею 40,98 м2.



Нагадують, що кілька місяців тому у ЖК Супернова розпочали продаж нового 6-го будинку, де вже реалізовано більше двадцяти квартир.



У новому будинку луцького ЖК “Супернова” - великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир. Площа помешкань - від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку.



Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.



Крім того, для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.



Доплата буде зійснюватися за ціною від 20 700 грн/м2. Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру на:



- 3-кімнатну площею 76,13 м2. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.



- 3-кімнатну площею 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 543 46 93



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Змонтували ліфти та розпочали роботи з облаштування газових мереж у перших під'їздах 7-го будинку ЖК "Супернова" , наразі ведуться активні фундаментні роботи у новому 6-му будинку.Що ще нового на будівельному майданчику - розповідаємо у новому відеозвіті.Зокрема, у “великому” будинку ЖК “Супернова” виконані наступні роботи:- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;- в будинку розведено електромережу, поштукатурено стіни, виконані роботи щодо системи опалення, водопостачання та водовідведення, змонтовано колективні димоходи, залито стяжку, встановлено вхідні двері у квартирах;- виконані зовнішні роботи щодо влаштування водопостачаня та водовідведення.- виконуються роботи по внутрішньому газопостачанню- вмонтовано ліфт.- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;- повністю розведено електромережу, на 100% виконано штукатурні роботи, на 100% - - зроблено систему опалення, водопостачання, водовідведення;- повністю змонтовано колективні димоходи;- наразі заливаємо стяжку.- змуровано 10 поверхів, встановлено вікна до 6-го поверху;- розводимо електромережу;- виконуються штукатурні роботи.- муруємо парапети та вентиляційні канали;- до 9 поверху зроблено колективні димоходи;- розводимо електромережу;- до 6-го поверху встановлені вікна.- муруємо 8 поверх.- муруємо 1 поверх.Будинок №6- виконані роботи по влаштуванню основи під фундаментну плиту, розпочинаємо заливати підбетонку.У 7-му будинку залишилася лише 1 однокімнатна квартира площею 40,98 м2.Нагадують, що кілька місяців тому у ЖК Супернова розпочали продаж нового 6-го будинку, де вже реалізовано більше двадцяти квартир.У новому будинку луцького- великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир. Площа помешкань - віддо. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку.Ціна - від. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - відКрім того, для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.Доплата буде зійснюватися за ціною відДіючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру на:Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:+38 067 543 46 93Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.uaFacebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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