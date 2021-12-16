Як будують ЖК «Супернова» у лютому. ВІДЕОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА*
Сьогодні, 09:00
Змонтували ліфти та розпочали роботи з облаштування газових мереж у перших під'їздах 7-го будинку ЖК "Супернова", наразі ведуться активні фундаментні роботи у новому 6-му будинку.
Що ще нового на будівельному майданчику - розповідаємо у новому відеозвіті.
Зокрема, у “великому” будинку ЖК “Супернова” виконані наступні роботи:
І під'їзд:
- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;
- в будинку розведено електромережу, поштукатурено стіни, виконані роботи щодо системи опалення, водопостачання та водовідведення, змонтовано колективні димоходи, залито стяжку, встановлено вхідні двері у квартирах;
- виконані зовнішні роботи щодо влаштування водопостачаня та водовідведення.
- виконуються роботи по внутрішньому газопостачанню
- вмонтовано ліфт.
ІІ під'їзд:
- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;
- повністю розведено електромережу, на 100% виконано штукатурні роботи, на 100% - - зроблено систему опалення, водопостачання, водовідведення;
- повністю змонтовано колективні димоходи;
- наразі заливаємо стяжку.
ІІІ під'їзд:
- змуровано 10 поверхів, встановлено вікна до 6-го поверху;
- розводимо електромережу;
- виконуються штукатурні роботи.
ІV під'їзд:
- муруємо парапети та вентиляційні канали;
- до 9 поверху зроблено колективні димоходи;
- розводимо електромережу;
- до 6-го поверху встановлені вікна.
V під'їзд:
- муруємо 8 поверх.
VІ під'їзд:
- муруємо 1 поверх.
Будинок №6
- виконані роботи по влаштуванню основи під фундаментну плиту, розпочинаємо заливати підбетонку.
У 7-му будинку залишилася лише 1 однокімнатна квартира площею 40,98 м2.
Нагадують, що кілька місяців тому у ЖК Супернова розпочали продаж нового 6-го будинку, де вже реалізовано більше двадцяти квартир.
У новому будинку луцького ЖК “Супернова” - великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир. Площа помешкань - від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку.
Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.
Крім того, для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.
Доплата буде зійснюватися за ціною від 20 700 грн/м2. Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру на:
- 3-кімнатну площею 76,13 м2. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.
- 3-кімнатну площею 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 46 93
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Що ще нового на будівельному майданчику - розповідаємо у новому відеозвіті.
Зокрема, у “великому” будинку ЖК “Супернова” виконані наступні роботи:
І під'їзд:
- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;
- в будинку розведено електромережу, поштукатурено стіни, виконані роботи щодо системи опалення, водопостачання та водовідведення, змонтовано колективні димоходи, залито стяжку, встановлено вхідні двері у квартирах;
- виконані зовнішні роботи щодо влаштування водопостачаня та водовідведення.
- виконуються роботи по внутрішньому газопостачанню
- вмонтовано ліфт.
ІІ під'їзд:
- на 95 % виконано фасадні роботи, встановлено вікна;
- повністю розведено електромережу, на 100% виконано штукатурні роботи, на 100% - - зроблено систему опалення, водопостачання, водовідведення;
- повністю змонтовано колективні димоходи;
- наразі заливаємо стяжку.
ІІІ під'їзд:
- змуровано 10 поверхів, встановлено вікна до 6-го поверху;
- розводимо електромережу;
- виконуються штукатурні роботи.
ІV під'їзд:
- муруємо парапети та вентиляційні канали;
- до 9 поверху зроблено колективні димоходи;
- розводимо електромережу;
- до 6-го поверху встановлені вікна.
V під'їзд:
- муруємо 8 поверх.
VІ під'їзд:
- муруємо 1 поверх.
Будинок №6
- виконані роботи по влаштуванню основи під фундаментну плиту, розпочинаємо заливати підбетонку.
У 7-му будинку залишилася лише 1 однокімнатна квартира площею 40,98 м2.
Нагадують, що кілька місяців тому у ЖК Супернова розпочали продаж нового 6-го будинку, де вже реалізовано більше двадцяти квартир.
У новому будинку луцького ЖК “Супернова” - великий вибір планувань 1- та 2-кімнатних квартир. Площа помешкань - від 37 м2 до 62,5 м2. У всіх квартирах є лоджії, а розмір кухні дозволяє облаштувати не тільки зону приготування їжі, а й місце для відпочинку.
Ціна - від 20 000 грн/м2. Можливе відтермінування на 2 роки - до грудня 2023 року, перший внесок - від 30%.
Крім того, для власників квартир у “великому” будинку ЖК “Супернова” забудовник пропонує обмін меншого житла на 3-кімнатні квартири.
Доплата буде зійснюватися за ціною від 20 700 грн/м2. Діючі клієнти Будівельної компанії “Інвестор” мають можливість обміняти 1- чи 2-кімнатну квартиру на:
- 3-кімнатну площею 76,13 м2. Одна з переваг цих квартир - розташування вітальні по інший бік коридору від спалень. Завдяки цьому у будь-який час доби буде комфортно приймати гостей, дивитися телевізор, активно спілкуватися чи працювати, не заважаючи іншим членам родини відпочивати.
- 3-кімнатну площею 82,05 м2. Особливістю цього помешкання є вікна, які виходять відразу в три різні боки. Така перевага означає потрійну можливість спостерігати легендарні краєвиди “Супернови”.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 46 93
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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