У Ковелі – аварія: зіткнулися два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 17:18
Сьогодні, 17 лютого, близько 14-ї години патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій Opel Frontera перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечно і не створить небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, в результаті чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Iveco Daily, який рухався у попутному напрямку.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
На винуватця патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій Opel Frontera перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечно і не створить небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, в результаті чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Iveco Daily, який рухався у попутному напрямку.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
На винуватця патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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