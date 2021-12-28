У Ковелі – аварія: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Сьогодні, 17 лютого, близько 14-ї години патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Ярослава Мудрого у Ковелі.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що водій Opel Frontera перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечно і не створить небезпеки іншим учасникам дорожнього руху, в результаті чого здійснив зіткнення з транспортним засобом Iveco Daily, який рухався у попутному напрямку.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адмінматеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.