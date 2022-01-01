Завдав шкоди майже на 100 тисяч: судитимуть волинянина, який незаконно ловив рибу
Сьогодні, 19:37
48-річного жителя села Клопочин Володимир-Волинського району судитимуть за незаконний рибний промисел.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нововолинський відділ Володимир-Волинської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 48-річного жителя села Клопочин Володимир-Волинського району, який незаконно займався рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).
Слідство встановило, що увечері 10 грудня 2021 року чоловік незаконно, застосовуючи заборонені знаряддя лову – рибальські сіті – здійснив вилов риби на озері в селі Павлівка.
Такими діями волинянин заподіяв істотну шкоду водним біоресурсам України на суму майже 100 тисяч гривень.
Міру покарання обвинуваченому визначить суд.
Звернувшись до суду із позовом в інтересах Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області та Павлівської сільської ради, прокурори домагатимуться також відшкодування волинянином завданої злочином шкоди.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Нововолинський відділ Володимир-Волинської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 48-річного жителя села Клопочин Володимир-Волинського району, який незаконно займався рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).
Слідство встановило, що увечері 10 грудня 2021 року чоловік незаконно, застосовуючи заборонені знаряддя лову – рибальські сіті – здійснив вилов риби на озері в селі Павлівка.
Такими діями волинянин заподіяв істотну шкоду водним біоресурсам України на суму майже 100 тисяч гривень.
Міру покарання обвинуваченому визначить суд.
Звернувшись до суду із позовом в інтересах Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області та Павлівської сільської ради, прокурори домагатимуться також відшкодування волинянином завданої злочином шкоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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