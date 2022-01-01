вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завдав шкоди майже на 100 тисяч: судитимуть волинянина, який незаконно ловив рибу

Завдав шкоди майже на 100 тисяч: судитимуть волинянина, який незаконно ловив рибу
48-річного жителя села Клопочин Володимир-Волинського району судитимуть за незаконний рибний промисел.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нововолинський відділ Володимир-Волинської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 48-річного жителя села Клопочин Володимир-Волинського району, який незаконно займався рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 КК України).

Слідство встановило, що увечері 10 грудня 2021 року чоловік незаконно, застосовуючи заборонені знаряддя лову – рибальські сіті – здійснив вилов риби на озері в селі Павлівка.

Такими діями волинянин заподіяв істотну шкоду водним біоресурсам України на суму майже 100 тисяч гривень.

Міру покарання обвинуваченому визначить суд.

Звернувшись до суду із позовом в інтересах Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області та Павлівської сільської ради, прокурори домагатимуться також відшкодування волинянином завданої злочином шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вилов риби, Волинь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
Завдав шкоди майже на 100 тисяч: судитимуть волинянина, який незаконно ловив рибу
Сьогодні, 19:37
Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого
Сьогодні, 19:00
Лучани скаржаться на діяльність стихійного авторинку: яка ситуація. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
У центрі Луцька у журналістів викрали штатив. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль У Луцьку суд оштрафував п’яного пішохода, якого збив автомобіль
16 лютий, 13:18
На Волині жінка винесла з чужої хати 34 тисячі і отримала умовний термін На Волині жінка винесла з чужої хати 34 тисячі і отримала умовний термін
16 лютий, 07:31
Як суд на Волині покарав чоловіка за підробку і використання свідоцтва про вакцинацію Як суд на Волині покарав чоловіка за підробку і використання свідоцтва про вакцинацію
11 лютий, 16:44
Невакцинована вчителька з Ковеля домоглась виплати 40,8 тис. грн через відсторонення Невакцинована вчителька з Ковеля домоглась виплати 40,8 тис. грн через відсторонення
10 лютий, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
Сьогодні, 11:30
 1
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Завдав шкоди майже на 100 тисяч: судитимуть волинянина, який незаконно ловив рибу
Сьогодні, 19:37
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
Лучани скаржаться на діяльність стихійного авторинку: яка ситуація. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
 0
Медіа
відео
1/8