Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс





Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на спільній з головою МЗС Британії Ліз Трасс пресконференції в четвер, 17 лютого, пише



"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", – сказав Кулеба.



Він анонсував, що невдовзі на сайтах МЗС з’явиться спільна заява міністрів трьох держав.



"У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-піч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", – сказав голова МЗС України.



"Також ми зосередимо свої зусилля у тристоронньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці Кримської платформи", – додав Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна, Велика Британія і Польща у четвер, 17 лютого, офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці.Про це заявив голова МЗС Українина спільній з головою МЗС Британії Ліз Трасс пресконференції в четвер, 17 лютого, пише ТСН. "Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", – сказав Кулеба.Він анонсував, що невдовзі на сайтах МЗС з’явиться спільна заява міністрів трьох держав."У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-піч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", – сказав голова МЗС України."Також ми зосередимо свої зусилля у тристоронньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці Кримської платформи", – додав Кулеба.

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