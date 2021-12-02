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Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс

Україна, Британія і Польща оголосили про тристоронній альянс
Україна, Велика Британія і Польща у четвер, 17 лютого, офіційно оголосили про утворення тристороннього формату співпраці.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на спільній з головою МЗС Британії Ліз Трасс пресконференції в четвер, 17 лютого, пише ТСН.

"Сьогодні ми маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці", – сказав Кулеба.

Він анонсував, що невдовзі на сайтах МЗС з’явиться спільна заява міністрів трьох держав.

"У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-піч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", – сказав голова МЗС України.

"Також ми зосередимо свої зусилля у тристоронньому форматі на економічній, торговельній, енергетичній співпраці та боротьбі з дезінформацією. Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці Кримської платформи", – додав Кулеба.

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Теги: Польща, Україна, Британія, альянс
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