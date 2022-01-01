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Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого

Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у п’ятницю, 18 лютого, декілька вулиць Луцька залишатсья без світла.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:

з 13:30 до 15:30 - просп. Соборності, 24, 24а, 26, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-6.

Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

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Теги: світло, Луцьк, вимкнення
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