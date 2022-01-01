Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого





Про це повідомляє пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 13:30 до 15:30 - просп. Соборності, 24, 24а, 26, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-6.



Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з здійсненням технічних робіт у п’ятницю, 18 лютого, декілька вулиць Луцька залишатсья без світла.Про це повідомляє пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 13:30 до 15:30 - просп. Соборності, 24, 24а, 26, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-6.Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію