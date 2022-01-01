Де у Луцьку не буде світла завтра, 18 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у п’ятницю, 18 лютого, декілька вулиць Луцька залишатсья без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 15:30 - просп. Соборності, 24, 24а, 26, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-6.
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 13:30 до 15:30 - просп. Соборності, 24, 24а, 26, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 2-6.
Просимо вибачення за тимчасові технічні незручності.
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