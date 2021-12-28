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Психічні розлади можуть бути симптомом небезпечного захворювання

Психічні розлади можуть бути симптомом небезпечного захворювання
Дослідження провели за участю 1,7 мільйона новозеландців віком від 21 до 60 років протягом трьох десятиліть (з 1988 по 2018). Вчені намагалися з'ясувати, чи мають особи з психічними розладами підвищений ризик подальшої деменції.

Про це пише 24 канал.

Висновки дослідження:

- Психічні розлади сильніше пов’язані з деменцією, ніж фізичні захворювання.
- Зв'язок між психічними розладами та деменцією не пояснюється наявними хронічними фізичними захворюваннями або соціально-економічними позбавленнями.
- Зв'язок між проблемами психічного здоров'я та деменцією спостерігався як для чоловіків, так і для жінок.

Науковці вважають, що психічні розлади є ранніми ознаками деменції. Людей з психічними розладами потрібно заохочувати до поведінки, яка зменшує ризик деменції, наприклад, збільшити фізичну активність.

Механізм звязку деменції і психічних розладів поки не зрозумілий, але може включати кілька факторів. Наприклад, пошкодження мозку протягом усього життя може проявлятися як проблеми з психічним здоров’ям на ранніх стадіях життя та деменцію пізніше в житті. Або ліки проти психічних розладів (наприклад, антипсихотики) можуть підвищити ризик розвитку деменції, каже він.

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Теги: психічні розлади, захворювання
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