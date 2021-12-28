Психічні розлади можуть бути симптомом небезпечного захворювання
17 лютий, 23:35
Дослідження провели за участю 1,7 мільйона новозеландців віком від 21 до 60 років протягом трьох десятиліть (з 1988 по 2018). Вчені намагалися з'ясувати, чи мають особи з психічними розладами підвищений ризик подальшої деменції.
Про це пише 24 канал.
Висновки дослідження:
- Психічні розлади сильніше пов’язані з деменцією, ніж фізичні захворювання.
- Зв'язок між психічними розладами та деменцією не пояснюється наявними хронічними фізичними захворюваннями або соціально-економічними позбавленнями.
- Зв'язок між проблемами психічного здоров'я та деменцією спостерігався як для чоловіків, так і для жінок.
Науковці вважають, що психічні розлади є ранніми ознаками деменції. Людей з психічними розладами потрібно заохочувати до поведінки, яка зменшує ризик деменції, наприклад, збільшити фізичну активність.
Механізм звязку деменції і психічних розладів поки не зрозумілий, але може включати кілька факторів. Наприклад, пошкодження мозку протягом усього життя може проявлятися як проблеми з психічним здоров’ям на ранніх стадіях життя та деменцію пізніше в житті. Або ліки проти психічних розладів (наприклад, антипсихотики) можуть підвищити ризик розвитку деменції, каже він.
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Про це пише 24 канал.
Висновки дослідження:
- Психічні розлади сильніше пов’язані з деменцією, ніж фізичні захворювання.
- Зв'язок між психічними розладами та деменцією не пояснюється наявними хронічними фізичними захворюваннями або соціально-економічними позбавленнями.
- Зв'язок між проблемами психічного здоров'я та деменцією спостерігався як для чоловіків, так і для жінок.
Науковці вважають, що психічні розлади є ранніми ознаками деменції. Людей з психічними розладами потрібно заохочувати до поведінки, яка зменшує ризик деменції, наприклад, збільшити фізичну активність.
Механізм звязку деменції і психічних розладів поки не зрозумілий, але може включати кілька факторів. Наприклад, пошкодження мозку протягом усього життя може проявлятися як проблеми з психічним здоров’ям на ранніх стадіях життя та деменцію пізніше в житті. Або ліки проти психічних розладів (наприклад, антипсихотики) можуть підвищити ризик розвитку деменції, каже він.
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