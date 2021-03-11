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У центрі Луцька у журналістів викрали штатив. ФОТО

У центрі Луцька у журналістів викрали штатив. ФОТО
Сьогодні, 17 лютого, близько 14 години, до поліції звернулися співробітники одного з місцевих телеканалів та повідомили, що в них викрали штатив для камери, який вони, під час зйомок, на декілька хвилин залишили без нагляду на вулиці Богдана Хмельницького.

Про це інформує пресслужба поліції Волині.

На місце події виїхали співробітники кримінальної поліції, слідчі Луцького РУП. Правоохоронці опитали потерпілих та негайно розпочали опрацьовувати відео з камер спостереження.

Завдяки цьому вже за дві години від надходження повідомлення особу зловмисника встановили. Це – 39-річний раніше судимий лучанин.

Його доставили в райуправління для встановлення усіх обставин. Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (Таємне викрадення майна) Кримінального кодексу України. Вирішуватиметься питання про оголошення зловмиснику підозри.
У центрі Луцька у журналістів викрали штатив. ФОТО

У центрі Луцька у журналістів викрали штатив. ФОТО

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Теги: злодій, штати, Луцьк, крадіжка
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