Лучани скаржаться на діяльність стихійного авторинку: яка ситуація. ВІДЕО





Тому влада вирішила розігнати стихійну частину авторинку або ж впорядкувати, йдеться у сюжеті



Територія стихійного автобазару – це і проїжджа частина, і пішохідна доріжка. Через хаотично припарковані машини – ледь не кілометрові корки на вулицях Карбишева, Єршова та прилеглих. Цей ринок – стихійний. Попри це, автівок тут у рази більше, аніж на ділянці, що облаштована під авторинок.



Рівнянин Іван пояснює: паркується тут, бо на впорядкованій території просто не вистачає місця. Він уже впродовж восьми років торгує автівками на луцькому авторинку.



«Тут як лотерея: не вгадаєш, коли треба приїхати», – каже Іван.



Ігор з Олександром приїхали з Києва, аби тут, на луцькому авторинку, вибрати машину. Кажуть, на Волині вибір більший, ніж у столиці. На стихійну торгівлю не скаржаться.



«Ми не звідси, ми сюди один раз приїхали, то нам все одно. Нам головне купити машину і поїхати», – міркує Ігор.



Ледь не по коліна в багнюці, та все ж на новій машині додому повертатиметься харків’янин Ігор. Каже, таку відстань подолали, бо тут вибір більший, але все ж Луцьку є що переймати у Харкова.



Ділянка авторинку, на якій порядок, – зовсім поряд. Це територія площею 6 гектарів, і аби припаркувати свою автівку тут, про місце треба подбати завчасно.



«Я беру в чоловіка місце. Це його місце. Скільки він платить – не знаю. Я йому плачу окрему суму. 100-150 гривень за базарний день», – каже лучанин Василь.



Петро ж за своє місце платить трохи більше тисячі гривень у місяць.



Проблема тих, що за парканом, не в тому, що вони не хочуть витрачати зайві гроші на оплату паркомісця, а в тому, що їх тут просто не вистачає.



«Треба зробити загальну клітку десь, навіть оту клітку дальню розширити можна, де всі будуть стояти, все буде впорядковано. Це міський голова має розібратися з цим. Бо це нікому не подобається. І тим, що стоять там, теж не подобається», – пояснює лучанин Василь.



За словами міського голови Ігоря Поліщука, до Луцькради постійно надходять скарги на діяльність стихійного авторинку. Люди з вулиць Гущанської, Єршова і Карбишева просто не можуть заїхати додому, адже торговці займають стоянки, лишають після себе сміття, чим ускладнюють життя мешканцям. Ця проблема фактично від Північного ринку до перехрестя Єршова-Карбишева й далі.



«Треба наводити там порядок негайно. Якщо є необхідність встановлювати знаки – негайно встановлювати знаки, які будуть забороняти паркування. Якщо не будуть допомагати знаки, от на вулиці Карбишева, встановлювати бетонні блоки і все. І закінчувати з цим балаганом на авторинку… Не може бути окремої держави в нас авторинку», – висловився міський голова.



У мунварті діляться: план боротьби із хаосом на авторинку ще напрацьовують. Але пані, яка торгує біляшами серед хаотично припаркованих на авторинку машин, каже: муніципали тут щодня.



«Ходять тут, і вже не дають тут стати. Розганяють», – стверджує жінка.



Щоправда, цього поки не видно: стихійний авторинок переповнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільший в Україні луцький авторинок вміщає близько 2 тисяч легковиків і пів тисячі вантажівок. Шочетверга та щонеділі сюди приїздять і продавці, і покупці з усієї країни, через що рух вулицею Єршова ускладнюється: машини стоять просто вздовж дороги, закривають проїзди у двори та на території підприємств. А ще, нарікають у міськраді, після цього залишаються купи сміття.Тому влада вирішила розігнати стихійну частину авторинку або ж впорядкувати, йдеться у сюжеті 12 каналу. Територія стихійного автобазару – це і проїжджа частина, і пішохідна доріжка. Через хаотично припарковані машини – ледь не кілометрові корки на вулицях Карбишева, Єршова та прилеглих. Цей ринок – стихійний. Попри це, автівок тут у рази більше, аніж на ділянці, що облаштована під авторинок.Рівнянинпояснює: паркується тут, бо на впорядкованій території просто не вистачає місця. Він уже впродовж восьми років торгує автівками на луцькому авторинку.«Тут як лотерея: не вгадаєш, коли треба приїхати», – каже Іван.приїхали з Києва, аби тут, на луцькому авторинку, вибрати машину. Кажуть, на Волині вибір більший, ніж у столиці. На стихійну торгівлю не скаржаться.«Ми не звідси, ми сюди один раз приїхали, то нам все одно. Нам головне купити машину і поїхати», – міркує Ігор.Ледь не по коліна в багнюці, та все ж на новій машині додому повертатиметься харків’янин Ігор. Каже, таку відстань подолали, бо тут вибір більший, але все ж Луцьку є що переймати у Харкова.Ділянка авторинку, на якій порядок, – зовсім поряд. Це територія площею 6 гектарів, і аби припаркувати свою автівку тут, про місце треба подбати завчасно.«Я беру в чоловіка місце. Це його місце. Скільки він платить – не знаю. Я йому плачу окрему суму. 100-150 гривень за базарний день», – каже лучанинПетро ж за своє місце платить трохи більше тисячі гривень у місяць.Проблема тих, що за парканом, не в тому, що вони не хочуть витрачати зайві гроші на оплату паркомісця, а в тому, що їх тут просто не вистачає.«Треба зробити загальну клітку десь, навіть оту клітку дальню розширити можна, де всі будуть стояти, все буде впорядковано. Це міський голова має розібратися з цим. Бо це нікому не подобається. І тим, що стоять там, теж не подобається», – пояснює лучанин Василь.За словами міського головидо Луцькради постійно надходять скарги на діяльність стихійного авторинку. Люди з вулиць Гущанської, Єршова і Карбишева просто не можуть заїхати додому, адже торговці займають стоянки, лишають після себе сміття, чим ускладнюють життя мешканцям. Ця проблема фактично від Північного ринку до перехрестя Єршова-Карбишева й далі.«Треба наводити там порядок негайно. Якщо є необхідність встановлювати знаки – негайно встановлювати знаки, які будуть забороняти паркування. Якщо не будуть допомагати знаки, от на вулиці Карбишева, встановлювати бетонні блоки і все. І закінчувати з цим балаганом на авторинку… Не може бути окремої держави в нас авторинку», – висловився міський голова.У мунварті діляться: план боротьби із хаосом на авторинку ще напрацьовують. Але пані, яка торгує біляшами серед хаотично припаркованих на авторинку машин, каже: муніципали тут щодня.«Ходять тут, і вже не дають тут стати. Розганяють», – стверджує жінка.Щоправда, цього поки не видно: стихійний авторинок переповнений.

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