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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Завтра, 18 лютого, на Волині буде хмарність та невеликий дощ.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

Температура вночі 3° тепла, вдень 5-6° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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