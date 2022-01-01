Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.



З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.



Температура вночі 3° тепла, вдень 5-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 18 лютого, на Волині буде хмарність та невеликий дощ.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.Температура вночі 3° тепла, вдень 5-6° тепла.

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