Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
Завтра, 18 лютого, на Волині буде хмарність та невеликий дощ.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Температура вночі 3° тепла, вдень 5-6° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
Температура вночі 3° тепла, вдень 5-6° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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