Коли у волинському селі відремонтують дорогу, на якій застряг автобус. ВІДЕО





Як розповів



Протяжність автошляху між селами – вісім кілометрів. Дорогою двічі на день курсує автобус, який їде у села з районного центру.



Болотистий автошлях



Юрій Іванчик, житель села Рудня, розповів, що минулого тижня віз доньку у лікарню. На дорозі між селами Кукуріки та Стара Гута автобус застряг.



"Понад чотири кілометри добиралися пішки, але була дитина після операції, треба було до лікарні заїхати, пішки йшли до Гути. Сполучення дуже погане там", – каже Юрій Іванчик.З його слів, звернувся на гарячу лінію в Київ, там чоловіка скерували у Луцьк.



За кермом автобуса, який застряг на дорозі, був водій Володимир М'якота. Зі слів чоловіка, за маршрутом з Ковеля – це одна з найгірших доріг. "Шість років їжджу і 6 років вона така є, просто цього року вперше загруз. В автівці кожні два місяці мусиш ремонтувати ходову частину", – каже водій.



Місце, де загруз рейсовий автобус – немає твердого покриття. Як розповів житель села Кукуріки Олександр Ванкевич, окрім автобуса, тут щодня їздять лісовози. Це, з його слів, погіршує стан дороги.



"Навіть по таких дорогах, вирости полуницю, малину й поки по цій дорозі довезеш, то довезеш кашу, хто її захоче купувати. Через це і люди будуть вибиратися з села й ніхто не захоче жити, а так була б дорога, була б інша ситуація", – каже Олександр Ванкевич.



Що про ремонт дороги кажуть дорожники та влада

Зі слів старости сіл Людмили Марцинюк, в сільраду раніше надходили скарги щодо стану дороги між селами Кукуріки та Стара Гута.



"Автодор колишній коли був, то ще займалися дорогою. Після об'єднання в громаду вже ніхто її нічим не підсипав", – розповіла староста. Чому з приводу ремонту дороги вона нікуди не зверталася, пояснити жінка не змогла.



Дорогу між двома селами обслуговує служба місцевих автодоріг Волині. Як розповів у коментарі Суспільному речник дочірнього підприємства Микола Комаровський, дорожники знають про дві проблемні ділянки цього автошляху. Кожна довжиною у 150 метрів.



"14-го лютого, підрядна організація "Львівський облавтодор" на одній з ділянок проблему усунули: відсипали два камази щебеню. На наступній ділянці мають зробити те саме коли будуть сприятливі умови, навесні", – розповів речник місцевої служби автомобільних доріг.



Також речник дорожників додав, що засипати місце, де застряг рейсовий автобус, будуть у понеділок, 21-го лютого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через бездоріжжя між селами Кукуріки та Стара Гута в Ковельському районі на маршруті застряв автобус з пасажирами.Як розповів Суспільному місцевий житель Юрій Іванчик, пасажири змушені були йти пішки чотири кілометри.Протяжність автошляху між селами – вісім кілометрів. Дорогою двічі на день курсує автобус, який їде у села з районного центру.Юрій Іванчик, житель села Рудня, розповів, що минулого тижня віз доньку у лікарню. На дорозі між селами Кукуріки та Стара Гута автобус застряг."Понад чотири кілометри добиралися пішки, але була дитина після операції, треба було до лікарні заїхати, пішки йшли до Гути. Сполучення дуже погане там", – каже Юрій Іванчик.З його слів, звернувся на гарячу лінію в Київ, там чоловіка скерували у Луцьк.За кермом автобуса, який застряг на дорозі, був водій Володимир М'якота. Зі слів чоловіка, за маршрутом з Ковеля – це одна з найгірших доріг. "Шість років їжджу і 6 років вона така є, просто цього року вперше загруз. В автівці кожні два місяці мусиш ремонтувати ходову частину", – каже водій.Місце, де загруз рейсовий автобус – немає твердого покриття. Як розповів житель села Кукуріки Олександр Ванкевич, окрім автобуса, тут щодня їздять лісовози. Це, з його слів, погіршує стан дороги."Навіть по таких дорогах, вирости полуницю, малину й поки по цій дорозі довезеш, то довезеш кашу, хто її захоче купувати. Через це і люди будуть вибиратися з села й ніхто не захоче жити, а так була б дорога, була б інша ситуація", – каже Олександр Ванкевич.Зі слів старости сіл Людмили Марцинюк, в сільраду раніше надходили скарги щодо стану дороги між селами Кукуріки та Стара Гута."Автодор колишній коли був, то ще займалися дорогою. Після об'єднання в громаду вже ніхто її нічим не підсипав", – розповіла староста. Чому з приводу ремонту дороги вона нікуди не зверталася, пояснити жінка не змогла.Дорогу між двома селами обслуговує служба місцевих автодоріг Волині. Як розповів у коментарі Суспільному речник дочірнього підприємства Микола Комаровський, дорожники знають про дві проблемні ділянки цього автошляху. Кожна довжиною у 150 метрів."14-го лютого, підрядна організація "Львівський облавтодор" на одній з ділянок проблему усунули: відсипали два камази щебеню. На наступній ділянці мають зробити те саме коли будуть сприятливі умови, навесні", – розповів речник місцевої служби автомобільних доріг.Також речник дорожників додав, що засипати місце, де застряг рейсовий автобус, будуть у понеділок, 21-го лютого.

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