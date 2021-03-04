Луцьк отримає гроші на придбання 30 тролейбусів
Сьогодні, 20:25
Обласний центр Волині отримає гроші, які потрібно витратити на закупівлю громадського транспорту.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
17 лютого Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду за проектом "Міський громадський транспорт України ІІ" з Європейським інвестбанком на розвиток міського громадського електротранспорту.
"В межах вказаного проекту наше місто отримає кошти на придбання 30 тролейбусів, частина з яких буде з автономним ходом", - йдеться в дописі міського голови.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
17 лютого Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду за проектом "Міський громадський транспорт України ІІ" з Європейським інвестбанком на розвиток міського громадського електротранспорту.
"В межах вказаного проекту наше місто отримає кошти на придбання 30 тролейбусів, частина з яких буде з автономним ходом", - йдеться в дописі міського голови.
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