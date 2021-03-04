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Луцьк отримає гроші на придбання 30 тролейбусів

Луцьк отримає гроші на придбання 30 тролейбусів
Обласний центр Волині отримає гроші, які потрібно витратити на закупівлю громадського транспорту.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

17 лютого Верховна Рада ратифікувала фінансову угоду за проектом "Міський громадський транспорт України ІІ" з Європейським інвестбанком на розвиток міського громадського електротранспорту.

"В межах вказаного проекту наше місто отримає кошти на придбання 30 тролейбусів, частина з яких буде з автономним ходом", - йдеться в дописі міського голови.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк, Україна, Верховна Рада
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