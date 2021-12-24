Луцьк отримає понад 4 мільйони євро на модернізацію центральний теплових пунктів

Луцький міський головата голова правління компанії “ЕНКОМ”в рамках спільного проєкту ДКП "Луцьктепло" та ЄБРР підписали контракт на модернізацію центральний теплових пунктів у Луцьку.Як повідомив Ігор Поліщук, загальна вартість контракту - 4 284 001, 37 євро."В межах проекту відбудеться модернізація 48 центральних теплових пунктів, більшість з яких було збудовано вже дуже давно й вони потребують реконструкції. Очікуємо значного покращення якості надання послуг та зменшення фінансового навантаження на споживачів. Зокрема, за найменшими підрахунками внаслідок модернізації вдасться зекономити щонайменше 12,5 млн грн в рік. Це позитивно позначиться і на вартості послуги і на фінансовому становищі підприємства.Роботи буде виконувати консорціум "Гейзер", в який входять: компанія "Енком" з Республіки Чехія, корпорація "Укратомприлад" та завод енергетичного обладнання "ДАН", - йдеться у дописі міського голови.За словами Ігора Поліщука, майбутні роботи - це черговий етап проєкту, який вже протягом кількох років реалізовують спільно з Європейським банком."Десятки тисяч лучан відчують його позитивні результати. Досі нам вдалось реалізувати багато: модернізовано котельні, замінено пальники на котельнях, замінено котли. Щоб зекономити на енергоносіїях, замінюємо насоси: в умовах критичного зростання вартості електроенергії це дає можливість її суттєво заощадити та зменшує фінансове навантаження на ДКП "Луцьктепло", - написав Ігор Поліщук.Окрім цього, за грантові кошти у Луцьку вже встановили більше 250-ти теплових пунктів в багатоквартирних будинках міста.