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Луцьк отримає понад 4 мільйони євро на модернізацію центральний теплових пунктів

Луцьк отримає понад 4 мільйони євро на модернізацію центральний теплових пунктів
Луцький міський голова Ігор Поліщук та голова правління компанії “ЕНКОМ” Ріхард Бенда в рамках спільного проєкту ДКП "Луцьктепло" та ЄБРР підписали контракт на модернізацію центральний теплових пунктів у Луцьку.

Як повідомив Ігор Поліщук, загальна вартість контракту - 4 284 001, 37 євро.

"В межах проекту відбудеться модернізація 48 центральних теплових пунктів, більшість з яких було збудовано вже дуже давно й вони потребують реконструкції. Очікуємо значного покращення якості надання послуг та зменшення фінансового навантаження на споживачів. Зокрема, за найменшими підрахунками внаслідок модернізації вдасться зекономити щонайменше 12,5 млн грн в рік. Це позитивно позначиться і на вартості послуги і на фінансовому становищі підприємства.
Роботи буде виконувати консорціум "Гейзер", в який входять: компанія "Енком" з Республіки Чехія, корпорація "Укратомприлад" та завод енергетичного обладнання "ДАН", - йдеться у дописі міського голови.

За словами Ігора Поліщука, майбутні роботи - це черговий етап проєкту, який вже протягом кількох років реалізовують спільно з Європейським банком.

"Десятки тисяч лучан відчують його позитивні результати. Досі нам вдалось реалізувати багато: модернізовано котельні, замінено пальники на котельнях, замінено котли. Щоб зекономити на енергоносіїях, замінюємо насоси: в умовах критичного зростання вартості електроенергії це дає можливість її суттєво заощадити та зменшує фінансове навантаження на ДКП "Луцьктепло", - написав Ігор Поліщук.

Окрім цього, за грантові кошти у Луцьку вже встановили більше 250-ти теплових пунктів в багатоквартирних будинках міста.

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Теги: модернізація, Луцьк, гроші
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