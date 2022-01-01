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На Волині рідні розшукують 21-річного хлопця, який зник тиждень тому

На Волині рідні розшукують 21-річного хлопця, який зник тиждень тому
На Волині розшукують 21-річного Олександра Дейнеку, який зник ще 10 лютого.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини.

Відомо, що молодик проживав у селі Видраниця Ковельського району, народився 17 червня 2001 року. На момент зникнення був вдома сам, тому рідні не знають, куди він міг піти.

«Ми точно не знаємо, коли саме Олександр пішов із дому, адже на той момент нікого з рідних не було поруч. Востаннє його бачили 10 лютого. Наразі ніхто не знає, де він може бути. Також вдома знайшли його телефон, який був у неробочому стані», – розповідає брат зниклого Андрій.

Зазначимо, що рідні вже написали заяву про зникнення до поліції.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, просять повідомити на «102».


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Теги: Волинь, розшук
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