У Володимирі біля ресторану під колеса автівки потрапив чоловік
Сьогодні, 22:14
У Володимирі сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої постраждав чоловік.
Аварія сталася 17 лютого близько 19:00 на вулиці Луцькій біля ресторану «Вулик», - пише БУГ.
Постраждалий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловік потрапив під колеса автомобіля марки Опель.
Його забрала швидка, стан потерпілого невідомий.
На місці працює поліція. Слідчо-оперативна група встановлюватиме обставини подій. Деталі згодом.
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Аварія сталася 17 лютого близько 19:00 на вулиці Луцькій біля ресторану «Вулик», - пише БУГ.
Постраждалий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловік потрапив під колеса автомобіля марки Опель.
Його забрала швидка, стан потерпілого невідомий.
На місці працює поліція. Слідчо-оперативна група встановлюватиме обставини подій. Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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