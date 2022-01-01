У Володимирі біля ресторану під колеса автівки потрапив чоловік





Аварія сталася 17 лютого близько 19:00 на вулиці Луцькій біля ресторану «Вулик», - пише



Постраждалий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловік потрапив під колеса автомобіля марки Опель.



Його забрала швидка, стан потерпілого невідомий.



На місці працює поліція. Слідчо-оперативна група встановлюватиме обставини подій. Деталі згодом.

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