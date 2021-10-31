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Луцька студентка завоювала звання найкращої диригентки на міжнародному конкурсі

Луцька студентка завоювала звання найкращої диригентки на міжнародному конкурсі
Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на міжнародному конкурсі.

Про це повідомив керівник Діани Шумік Володимир Кучерук.


Студентка 4 курсу факультету культури і мистецтв ВНУ імені Лесі Українки Діана Шумік завоювала 1 місце в номінації "Диригенти" у міжнародному конкурсі «POVESTE DE IARNA – WINTER STORY 2022.
Луцька студентка завоювала звання найкращої диригентки на міжнародному конкурсі

Конкурс відбувався у столиці Румунії місті Бухарест з 18 січня по 22 лютого.

Студентка навчається у клас доцента В. Кучерука, концертмейстер М. Сметаніна.

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Теги: Волинь, Луцьк, конкурс, мистецтво
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