Луцька студентка завоювала звання найкращої диригентки на міжнародному конкурсі





Про це повідомив керівник Діани Шумік Володимир Кучерук.





Студентка 4 курсу факультету культури і мистецтв ВНУ імені Лесі Українки Діана Шумік завоювала 1 місце в номінації "Диригенти" у міжнародному конкурсі «POVESTE DE IARNA – WINTER STORY 2022.



Конкурс відбувався у столиці Румунії місті Бухарест з 18 січня по 22 лютого.



Студентка навчається у клас доцента В. Кучерука, концертмейстер М. Сметаніна.

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