Луцька студентка завоювала звання найкращої диригентки на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 05:27
Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки перемогла на міжнародному конкурсі.
Про це повідомив керівник Діани Шумік Володимир Кучерук.
Студентка 4 курсу факультету культури і мистецтв ВНУ імені Лесі Українки Діана Шумік завоювала 1 місце в номінації "Диригенти" у міжнародному конкурсі «POVESTE DE IARNA – WINTER STORY 2022.
Конкурс відбувався у столиці Румунії місті Бухарест з 18 січня по 22 лютого.
Студентка навчається у клас доцента В. Кучерука, концертмейстер М. Сметаніна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив керівник Діани Шумік Володимир Кучерук.
Студентка 4 курсу факультету культури і мистецтв ВНУ імені Лесі Українки Діана Шумік завоювала 1 місце в номінації "Диригенти" у міжнародному конкурсі «POVESTE DE IARNA – WINTER STORY 2022.
Конкурс відбувався у столиці Румунії місті Бухарест з 18 січня по 22 лютого.
Студентка навчається у клас доцента В. Кучерука, концертмейстер М. Сметаніна.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні з'явився Єдиний реєстр вогнепальної зброї
Сьогодні, 06:31
Луцька студентка завоювала звання найкращої диригентки на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 05:27
Волинські військові випробували NLAW, Javelin та SMAW-141. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Медіа