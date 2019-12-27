вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські військові випробували NLAW, Javelin та SMAW-141. ВІДЕО

Волинські військові випробували NLAW, Javelin та SMAW-141. ВІДЕО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого випробували нове озброєння вітчизняного виробництва та надане державами-партнерами.

Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

У рамках командно-штабних навчань «Заметіль – 2022» всі підрозділи нашої 14 ОМБР імені князя Романа Великого в ході тактичних навчань відпрацювали оборонний бій, застосовуючи серед засобів ураження як сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва «Стугна-П», «Корсар», так і надані Україні державами-партнерами NLAW, Javelin, SMAW-141.

Під час навчань, за якими спостерігали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, воїни Князівської бригади продемонстрували максимальні злагодженість та чіткість дій підрозділів і професіоналізм, завдавши нищівного вогневого ураження умовному противнику.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний високо оцінив підготовку Князівської бригади до навчань.

Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії. Хотів би також відзначити ефективну роботу оперативного складу на командному пункті механізованої бригади.

Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, підбиваючи підсумки навчань, наголосив, що всі без виключення підрозділи бригади спрацювали максимально ефективно.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські військові випробували NLAW, Javelin та SMAW-141. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
Коли і де українські пенсіонери зможуть отримати смартфони за вакцинацію
Сьогодні, 01:15
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Психічні розлади можуть бути симптомом небезпечного захворювання
17 лютий, 23:35
Луцьк отримає понад 4 мільйони євро на модернізацію центральний теплових пунктів
17 лютий, 22:59
Схожі новини
У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР
27 грудень, 2019, 10:09
Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО Волинь зустріла загиблих Героїв Сергія Сироту та Андрія Войтовича. ФОТО
12 грудень, 2019, 17:47
Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО Військові волинської бригади допомогли загасити пожежу на Луганщині: постраждав боєць. ФОТО
06 вересень, 2018, 09:38
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
03 вересень, 2018, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весняний авітаміноз: як не переборщити з вітамінами?*
17 лютий, 11:30
 1
Волинські військові випробували NLAW, Javelin та SMAW-141. ВІДЕО
Сьогодні, 02:16
 0
Коли і де українські пенсіонери зможуть отримати смартфони за вакцинацію
Сьогодні, 01:15
 0
18 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Психічні розлади можуть бути симптомом небезпечного захворювання
17 лютий, 23:35
 0
Медіа
відео
1/8