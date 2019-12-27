Волинські військові випробували NLAW, Javelin та SMAW-141. ВІДЕО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого випробували нове озброєння вітчизняного виробництва та надане державами-партнерами.Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.У рамках командно-штабних навчань «Заметіль – 2022» всі підрозділи нашої 14 ОМБР імені князя Романа Великого в ході тактичних навчань відпрацювали оборонний бій, застосовуючи серед засобів ураження як сучасні протитанкові керовані ракети вітчизняного виробництва «Стугна-П», «Корсар», так і надані Україні державами-партнерами NLAW, Javelin, SMAW-141.Під час навчань, за якими спостерігали Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, воїни Князівської бригади продемонстрували максимальні злагодженість та чіткість дій підрозділів і професіоналізм, завдавши нищівного вогневого ураження умовному противнику.Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний високо оцінив підготовку Князівської бригади до навчань.Військовослужбовці продемонстрували високий рівень злагодженості та взаємодії. Хотів би також відзначити ефективну роботу оперативного складу на командному пункті механізованої бригади.Командир 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковник Олександр Охріменко, підбиваючи підсумки навчань, наголосив, що всі без виключення підрозділи бригади спрацювали максимально ефективно.