В Україні дозволили ще один препарат, яким лікуватимуть короновірус

За результатами проведеної експертизи в Україні допущено до екстреного медичного застосування ще один препарат для амбулаторного лікування COVID-19 – "Паксловід".Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка."Препарат "Паксловід" призначений у першу чергу для пацієнтів із груп ризику з метою уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого", – підкреслив міністр.Ще до реєстрації цього препарату Міністерством було підписано контракт із його виробником – компанією Pfizer – на постачання в Україну 300 тисяч курсів "Паксловіду"."Оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, ми розпочинаємо узгоджувати графік поставки препарату в Україну, про який поінформує додатково", – додав очільник МОЗ.Він також нагадав, що раніше в Україну вже прибуло 60 тисяч (із 300 тисяч законтрактованих) курсів "Молнупіравіру" – ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19.