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«Росія може використати теракт або хіматаку», – держсекретар США про можливий напад на Україну

«Росія може використати теракт або хіматаку», – держсекретар США про можливий напад на Україну
Росія може використати для повномасштабної агресії проти України надуманий привід - теракт на російській території, виявлення братських могил, обстріл цивільних або справжню чи фейкову атаку із застосуванням хімічної зброї.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН, - пише ВВС.

"Росія може зобразити цю подію як геноцид чи етнічну чистку", - попередив Блінкен.

Після цього, за його словами, російська влада у "спосіб, достойний театру" скличе надзвичайну нараду, російські ракети та бомби будуть вражати цілі в Україні, будуть кібератаки та блокування комунікації.

"Після цього російські танки і солдати будуть наступати на ключові цілі, які вже ідентифіковані", - додав він.

Блінкен підтвердив, що Росія зберігає потужну військову присутність на кордонах України.

"Інформація, яку ми маємо, чітко вказує, що ці сили, включно із сухопутними військами, літаками, кораблями, готуються розпочати напад на Україну у найближчі дні", - сказав він.

Держсекретар США попередив, що певні групи українців є пріоритетною ціллю для російської армії.

"Ми маємо інформацію, що Росія зробить ціллю певні групи українців", - наголосив Блінкен.

Окрім того, за його словами, наявна інформація свідчить, що Київ також є однією з ключових цілей.

За словами Блінкена, ситуація навколо України впливає на весь світ, а базові принципи порядку опинилися під загрозою.

"Ми з нашими союзниками надамо відповідь, яка буде твердою і рішучою", - попередив він про наслідки вторгнення.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що є всі ознаки, що російські війська готові зайти в Україну, й назвав загрозу вторгнення "дуже високою". Водночас він вважає можливим дипломатичне врегулювання.

А Росія письмово попередила США про готовність до "військово-технічних заходів" через невиконання її вимог і вислала другу людину в посольстві США у Москві.

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Теги: війна, Україна, росія
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