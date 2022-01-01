Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 17 лютого в Україні:◾️ зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 879, серед медпрацівників – 870);◾️ 65 089 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 3 323 особи;◾️ летальних випадків – 282;◾️ одужали – 29 254 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 672 198 осіб;◾️ одужали – 3 896 009 осіб;◾️ летальних випадків – 104 106;◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 288 823.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 4538;Вінницька область – 687;Волинська область – 1118;Дніпропетровська область – 2712;Донецька область – 1833;Житомирська область – 1706;Закарпатська область – 446;Запорізька область – 1405;Івано-Франківська область – 536;Київська область – 1316;Кіровоградська область – 461;Луганська область – 748;Львівська область – 1490;Миколаївська область – 1235;Одеська область – 3587;Полтавська область – 1668;Рівненська область – 824;Сумська область – 1118;Тернопільська область – 608;Харківська область – 1800;Херсонська область – 980;Хмельницька область – 1354;Черкаська область – 1273;Чернівецька область – 381;Чернігівська область – 1114.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.