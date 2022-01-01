Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:15
За добу 17 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 879, серед медпрацівників – 870);
◾️ 65 089 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 323 особи;
◾️ летальних випадків – 282;
◾️ одужали – 29 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 672 198 осіб;
◾️ одужали – 3 896 009 осіб;
◾️ летальних випадків – 104 106;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 288 823.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4538;
Вінницька область – 687;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2712;
Донецька область – 1833;
Житомирська область – 1706;
Закарпатська область – 446;
Запорізька область – 1405;
Івано-Франківська область – 536;
Київська область – 1316;
Кіровоградська область – 461;
Луганська область – 748;
Львівська область – 1490;
Миколаївська область – 1235;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1668;
Рівненська область – 824;
Сумська область – 1118;
Тернопільська область – 608;
Харківська область – 1800;
Херсонська область – 980;
Хмельницька область – 1354;
Черкаська область – 1273;
Чернівецька область – 381;
Чернігівська область – 1114.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
◾️ зафіксували 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 2 879, серед медпрацівників – 870);
◾️ 65 089 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 796 людей, другу дозу – 27 686 людей, додаткову дозу отримали 488 людей, бустерну дозу – 19 119 людей.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 3 323 особи;
◾️ летальних випадків – 282;
◾️ одужали – 29 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 672 198 осіб;
◾️ одужали – 3 896 009 осіб;
◾️ летальних випадків – 104 106;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 19 288 823.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 649 485 людей, з них отримали першу дозу – 15 649 483 людини, отримали дві дози – 15 071 517 людей, отримали додаткову дозу – 25 841 людина, бустерну дозу – 636 201 людина. Загалом проведено 31 383 042 щеплення.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 4538;
Вінницька область – 687;
Волинська область – 1118;
Дніпропетровська область – 2712;
Донецька область – 1833;
Житомирська область – 1706;
Закарпатська область – 446;
Запорізька область – 1405;
Івано-Франківська область – 536;
Київська область – 1316;
Кіровоградська область – 461;
Луганська область – 748;
Львівська область – 1490;
Миколаївська область – 1235;
Одеська область – 3587;
Полтавська область – 1668;
Рівненська область – 824;
Сумська область – 1118;
Тернопільська область – 608;
Харківська область – 1800;
Херсонська область – 980;
Хмельницька область – 1354;
Черкаська область – 1273;
Чернівецька область – 381;
Чернігівська область – 1114.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
17 лютий, 09:05
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 18 лютого
Сьогодні, 09:20
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:15
Як будують ЖК «Супернова» у лютому. ВІДЕОЗВІТ З БУДІВНИЦТВА*
Сьогодні, 09:00
Медіа