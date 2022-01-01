На Волині за добу – понад тисяча хворих на COVID-19, дев`ятеро людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1118 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 33 медпрацівники.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 1126,Летальних випадків (осіб) – 9 з них:Луцький район – 6 випадків (Горохівська ТГ – 4 випадки, Берестечківська ТГ та Колківська ТГ по 1 випадку);Ковельський район – 3 випадки (Ковельська ТГ, Любомльська ТГ та Турійська ТГ по 1 випадку).методом ПЛР (осіб) – 1207,методом ІФА (осіб) – 176.– 550 хворих:Луцька ТГ – 334Боратинська ТГ – 30Городищенська ТГ – 21Горохівська ТГ – 17Доросинівська ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 43Колківська ТГ – 10Копачівська ТГ – 2Мар’янівська ТГ — 6Олицька ТГ — 4Підгайцівска ТГ – 51Торчинська ТГ – 15Рожищенська ТГ – 11Цуманська ТГ — 5– 272 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 150Зимнівська ТГ – 19Іваничівська ТГ — 6Литовезька ТГ — 1Локачинська ТГ — 5Нововолинська ТГ – 64Оваднівська ТГ- 5Павлівська ТГ – 7Поромівська ТГ — 1Устилузька ТГ — 14– 55 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 23Любешівська ТГ – 9Маневицька ТГ – 17Прилісненська ТГ – 1Сошичненська ТГ — 5– 241 хворих:Вишнівська ТГ — 4Голобська ТГ – 2Головненська ТГ — 5Дубечненська ТГ — 1Дубівська ТГ – 15Ковельська ТГ – 127Колодяжненська ТГ – 5Луківська ТГ — 4Люблинецька ТГ – 16Любомльська ТГ – 15Поворська ТГ — 7Ратнівська ТГ – 1Рівненська ТГ — 3Сереховичівська ТГ – 1Смідинська ТГ — 1Старовижівська ТГ — 3Турійська ТГ – 18Шацька ТГ — 13захворіли (осіб) – 128030 (з них дітей – 11167 та медичних працівників –5350),одужали ( осіб) – 111351 (з них дітей – 8537 та медичних працівників –4709),летальних випадків (осіб) –2373 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 477466,методом ІФА (осіб) –215696.За добу 17 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1468 щеплень. Першою дозою щепили — 495 осіб, другою дозою – 690 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 283 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346782 людини, отримали дві дози – 325623 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8504 людини. Загалом провели 681338 щеплень.