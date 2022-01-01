На Волині за добу – понад тисяча хворих на COVID-19, дев`ятеро людей померли
Сьогодні, 09:29
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1118 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 33 медпрацівники.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1126,
Летальних випадків (осіб) – 9 з них:
Луцький район – 6 випадків (Горохівська ТГ – 4 випадки, Берестечківська ТГ та Колківська ТГ по 1 випадку);
Ковельський район – 3 випадки (Ковельська ТГ, Любомльська ТГ та Турійська ТГ по 1 випадку).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1207,
методом ІФА (осіб) – 176.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 550 хворих:
Луцька ТГ – 334
Боратинська ТГ – 30
Городищенська ТГ – 21
Горохівська ТГ – 17
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 43
Колківська ТГ – 10
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 6
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 51
Торчинська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 11
Цуманська ТГ — 5
Володимир-Волинський район – 272 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 150
Зимнівська ТГ – 19
Іваничівська ТГ — 6
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 64
Оваднівська ТГ- 5
Павлівська ТГ – 7
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 14
Камінь-Каширський район – 55 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 23
Любешівська ТГ – 9
Маневицька ТГ – 17
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 5
Ковельський район – 241 хворих:
Вишнівська ТГ — 4
Голобська ТГ – 2
Головненська ТГ — 5
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 15
Ковельська ТГ – 127
Колодяжненська ТГ – 5
Луківська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 16
Любомльська ТГ – 15
Поворська ТГ — 7
Ратнівська ТГ – 1
Рівненська ТГ — 3
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ — 3
Турійська ТГ – 18
Шацька ТГ — 13
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 128030 (з них дітей – 11167 та медичних працівників –5350),
одужали ( осіб) – 111351 (з них дітей – 8537 та медичних працівників –4709),
летальних випадків (осіб) –2373 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 477466,
методом ІФА (осіб) –215696.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 17 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1468 щеплень. Першою дозою щепили — 495 осіб, другою дозою – 690 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 283 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346782 людини, отримали дві дози – 325623 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8504 людини. Загалом провели 681338 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 1126,
Летальних випадків (осіб) – 9 з них:
Луцький район – 6 випадків (Горохівська ТГ – 4 випадки, Берестечківська ТГ та Колківська ТГ по 1 випадку);
Ковельський район – 3 випадки (Ковельська ТГ, Любомльська ТГ та Турійська ТГ по 1 випадку).
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1207,
методом ІФА (осіб) – 176.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 550 хворих:
Луцька ТГ – 334
Боратинська ТГ – 30
Городищенська ТГ – 21
Горохівська ТГ – 17
Доросинівська ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 43
Колківська ТГ – 10
Копачівська ТГ – 2
Мар’янівська ТГ — 6
Олицька ТГ — 4
Підгайцівска ТГ – 51
Торчинська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 11
Цуманська ТГ — 5
Володимир-Волинський район – 272 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 150
Зимнівська ТГ – 19
Іваничівська ТГ — 6
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 5
Нововолинська ТГ – 64
Оваднівська ТГ- 5
Павлівська ТГ – 7
Поромівська ТГ — 1
Устилузька ТГ — 14
Камінь-Каширський район – 55 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 23
Любешівська ТГ – 9
Маневицька ТГ – 17
Прилісненська ТГ – 1
Сошичненська ТГ — 5
Ковельський район – 241 хворих:
Вишнівська ТГ — 4
Голобська ТГ – 2
Головненська ТГ — 5
Дубечненська ТГ — 1
Дубівська ТГ – 15
Ковельська ТГ – 127
Колодяжненська ТГ – 5
Луківська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 16
Любомльська ТГ – 15
Поворська ТГ — 7
Ратнівська ТГ – 1
Рівненська ТГ — 3
Сереховичівська ТГ – 1
Смідинська ТГ — 1
Старовижівська ТГ — 3
Турійська ТГ – 18
Шацька ТГ — 13
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 128030 (з них дітей – 11167 та медичних працівників –5350),
одужали ( осіб) – 111351 (з них дітей – 8537 та медичних працівників –4709),
летальних випадків (осіб) –2373 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 477466,
методом ІФА (осіб) –215696.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 17 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1468 щеплень. Першою дозою щепили — 495 осіб, другою дозою – 690 осіб, додатковою дозою – 0, бустерною дозою – 283 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 346782 людини, отримали дві дози – 325623 людини, отримали додаткову дозу – 429 людей, бустерну дозу – 8504 людини. Загалом провели 681338 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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