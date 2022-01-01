Лучан, які напали на чоловіка у під'їзді будинку, взяли під варту на 60 діб





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Таке рішення 17 лютого прийняв Ковельський міськрайонний суд.



Нагадаємо, двоє зловмисників 10 лютого



Після розбою особи направились до Луцька.



Як розповів начальник ГУНП Юрій Крошко, вжитими заходами співробітники різних підрозділів встановили особи зловмисників. Ними виявились жителі Луцька, 28 та 30 років.



Учора їм оголосили підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.



Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою терміном на 60 діб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 60 діб під вартою проведуть розбійники, затримані вчора поліцейськими на Волині.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Таке рішення 17 лютого прийняв Ковельський міськрайонний суд.Нагадаємо, двоє зловмисників 10 лютого вчинили в Ковелі розбійний напад . Один з фігурантів наніс тілесні ушкодження місцевому жителю та відібрав у нього значну суму коштів. Інший співучасник допомагав у реалізації злочинного умислу, слідкуючи за жертвою та передаючи інформацію безпосередньому виконавцеві.Після розбою особи направились до Луцька.Як розповів начальник ГУНП Юрій Крошко, вжитими заходами співробітники різних підрозділів встановили особи зловмисників. Ними виявились жителі Луцька, 28 та 30 років.Учора їм оголосили підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою терміном на 60 діб.

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