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На Волині автомобіль збив пенсіонера: постраждалого госпіталізували

На Волині автомобіль збив пенсіонера: постраждалого госпіталізували
Автопригода трапилася учора, 17 лютого, по вулиці Луцькій у Володимирі. Водій збив 73-річного пенсіонера, який перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

За кермом автомобіля перебував 46-річний житель Володимира.

Внаслідок автопригоди постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його ушпиталили у відділення травматології Володимир-Волинського ТМО.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На Волині автомобіль збив пенсіонера: постраждалого госпіталізували

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, Володимир, ДТП
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