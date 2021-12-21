На Волині автомобіль збив пенсіонера: постраждалого госпіталізували





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



За кермом автомобіля перебував 46-річний житель Володимира.



Внаслідок автопригоди постраждалий отримав тілесні ушкодження. Його ушпиталили у відділення травматології Володимир-Волинського ТМО.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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