Куди піти у Луцьку на вихідні 19–20 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:00
Добігає кінця робочий тиждень і вже завтра — довгоочікувана субота. Цього разу у Луцьку пропонують збагатитися культурно навіть наймолодшим. Окрім того, в обласному центрі проведуть кілька заходів, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.
Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує вже готовий перелік заходів, тож залишається обрати лише те, що до душі саме вам.
19 лютого
Волинський академічний обласний театр ляльок кличе до себе на виставу. Пропонують до перегляду навіть найменшим — малюкам від трьох років.
В основі сюжету історія про хитру лисицю, яка посварила друзів. Однак одного разу все викрилось.
Початок — 11:00
Тривалість — 1 год 10 хв (з антрактом)
Ціна — 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка покаже мюзикл на дві дії «Життя в кредит» (Едіт Піаф).
У п'єсі йдеться про «народження» Піаф та її трагічну долю. Глядачі стануть свідками історії першого кохання і першого тріумфу великої французької співачки.
Початок — 18:00
Ціна — 130-200 грн
20 лютого
Ранок неділі пропонують розпочати знову у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Адже об 11 годині покажуть усім відомому виставу про хлопчика Мауглі, який маленьким потрапив у джунглі і виріс серед звірів. Глядачі зустрінуть на сцені вовчицю Ракшу, ведмедя Балу та пантеру Багіру. Ознайомляться із законами джунглів і врешті стануть свідками двобою Мауглі зі злим тигром Шер-ханом.
О 12 годині у театрі Шевченка покажуть виставу «Біда навчить», яка написана за мотивами казки Лесі Українки. В основі сюжету історія про Горобчика, який втрапив у нещастя.
Квиток — 90-100 грн
У Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла відбудеться концерт «Світло луцького органа». Творитимуть вишукану атмосферу артисти зі Львова Олена Мацелюх та Ігоря Мацелюх.
Початок — 16:00
Ціна — 100 грн
Зауважимо, 20 лютого — День пам'яті Героїв Небесної Сотні
О 17:45 розпочнеться програма заходів «Промені майдану». Оргазітори наголошують: у Луцьку такий формат — вперше.
О 18 годині біля приміщення «Волинської обласної бібліотеки для дітей» лучанам та гостям міста пропонуватимуть до уваги документальний фільм (тривалістю 15 хв) про Героїв Небесної Сотні.
Окрім того, о 18:20 у пам'ять про Героїв учасники запалять лампадки на Театральній площі.
18:30-18:50 — віче. Читатимуть вірш про Майдан, а заслужений артист Сергій Скулинець виконає пісню.
19:00-19:15 — піша хода з увімкненими ліхтариками та лампадками до могили Героям Майдану Меморіал вічної слави (Театральний майдан-Винниченка-Проспект Василя Мойсея)
19:15-19:30 — покладання лампадок до могили Героям Майдану на Меморіалі вічної слави та молитва.
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Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує вже готовий перелік заходів, тож залишається обрати лише те, що до душі саме вам.
19 лютого
Волинський академічний обласний театр ляльок кличе до себе на виставу. Пропонують до перегляду навіть найменшим — малюкам від трьох років.
В основі сюжету історія про хитру лисицю, яка посварила друзів. Однак одного разу все викрилось.
Початок — 11:00
Тривалість — 1 год 10 хв (з антрактом)
Ціна — 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка покаже мюзикл на дві дії «Життя в кредит» (Едіт Піаф).
У п'єсі йдеться про «народження» Піаф та її трагічну долю. Глядачі стануть свідками історії першого кохання і першого тріумфу великої французької співачки.
Початок — 18:00
Ціна — 130-200 грн
20 лютого
Ранок неділі пропонують розпочати знову у Волинському академічному обласному театрі ляльок. Адже об 11 годині покажуть усім відомому виставу про хлопчика Мауглі, який маленьким потрапив у джунглі і виріс серед звірів. Глядачі зустрінуть на сцені вовчицю Ракшу, ведмедя Балу та пантеру Багіру. Ознайомляться із законами джунглів і врешті стануть свідками двобою Мауглі зі злим тигром Шер-ханом.
О 12 годині у театрі Шевченка покажуть виставу «Біда навчить», яка написана за мотивами казки Лесі Українки. В основі сюжету історія про Горобчика, який втрапив у нещастя.
Квиток — 90-100 грн
У Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла відбудеться концерт «Світло луцького органа». Творитимуть вишукану атмосферу артисти зі Львова Олена Мацелюх та Ігоря Мацелюх.
Початок — 16:00
Ціна — 100 грн
Зауважимо, 20 лютого — День пам'яті Героїв Небесної Сотні
О 17:45 розпочнеться програма заходів «Промені майдану». Оргазітори наголошують: у Луцьку такий формат — вперше.
О 18 годині біля приміщення «Волинської обласної бібліотеки для дітей» лучанам та гостям міста пропонуватимуть до уваги документальний фільм (тривалістю 15 хв) про Героїв Небесної Сотні.
Окрім того, о 18:20 у пам'ять про Героїв учасники запалять лампадки на Театральній площі.
18:30-18:50 — віче. Читатимуть вірш про Майдан, а заслужений артист Сергій Скулинець виконає пісню.
19:00-19:15 — піша хода з увімкненими ліхтариками та лампадками до могили Героям Майдану Меморіал вічної слави (Театральний майдан-Винниченка-Проспект Василя Мойсея)
19:15-19:30 — покладання лампадок до могили Героям Майдану на Меморіалі вічної слави та молитва.
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