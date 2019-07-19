Куди піти у Луцьку на вихідні 19–20 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Добігає кінця робочий тиждень і вже завтра — довгоочікувана субота. Цього разу у Луцьку пропонують збагатитися культурно навіть наймолодшим. Окрім того, в обласному центрі проведуть кілька заходів, аби вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.пропонує вже готовий перелік заходів, тож залишається обрати лише те, що до душі саме вам.кличе до себе на виставу. Пропонують до перегляду навіть найменшим — малюкам від трьох років.В основі сюжету історія про хитру лисицю, яка посварила друзів. Однак одного разу все викрилось.Початок —Тривалість —Ціна —покаже мюзикл на дві діїУ п'єсі йдеться про «народження» Піаф та її трагічну долю. Глядачі стануть свідками історії першого кохання і першого тріумфу великої французької співачки.Початок —Ціна —Ранок неділі пропонують розпочати знову у. Адже обпокажуть усім відомому виставу про хлопчика, який маленьким потрапив у джунглі і виріс серед звірів. Глядачі зустрінуть на сцені вовчицю Ракшу, ведмедя Балу та пантеру Багіру. Ознайомляться із законами джунглів і врешті стануть свідками двобою Мауглі зі злим тигром Шер-ханом.покажуть виставу, яка написана за мотивами казки Лесі Українки. В основі сюжету історія про Горобчика, який втрапив у нещастя.Квиток —відбудеться концерт. Творитимуть вишукану атмосферу артисти зі ЛьвоватаПочаток —Ціна —Зауважимо,розпочнеться програма заходів «Промені майдану». Оргазітори наголошують: у Луцьку такий формат — вперше.лучанам та гостям міста пропонуватимуть до уваги документальний фільмпро Героїв Небесної Сотні.Окрім того,у пам'ять про Героїв учасникинаЧитатимуть вірш про Майдан, а заслужений артиствиконає пісню.з увімкненими ліхтариками та лампадками до могили Героям Майдану Меморіал вічної слави (до могили Героям Майдану на Меморіалі вічної слави та