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Яма на ямі: на дорогу Луцьк-Дубно скаржаться усі водії. ВІДЕО

Яма на ямі: на дорогу Луцьк-Дубно скаржаться усі водії. ВІДЕО
Дорога у селі Новоукраїнка на трасі Луцьк-Дубно – страшний сон для водіїв. Яма одна на одній, вибоїни і повно болота. Кермувальники розповідають, що вже не раз губили колеса та підвіску. Щоб проїхати без утрат, на 5-кілометровий відрізок йде пів години. Капітально дорогу у селі ніколи не ремонтували.

Про це пише 12 канал.

«Дорога фуфло – так прямо і кажу», – висловився місцевий мешканець Юрій.

Цей шлях з’єднує Дубно Рівненської області та Луцьк. Від обласного центру Волині – 20 кілометрів. Ба більше, траса через Новоукраїнку міжнародна і з’єднує Доманово й Теребляче. Трафік великий, а тут яма на ямі, вибоїни і місиво з болота.

Якщо легкові автомобілі долають горе-відрізок бодай трохи швидше, то транспорт більший – аж ніяк.

«Ми до Брищ доїжджаємо за тридцять хвилин добрих, бо машини завантажені. І так от виходить, біда просто… Не обженеш ніяк і по стороні не поїдеш. Це часу багато забирає», – скаржиться водій Андрій.

Найважче вантажівкам – пливуть, як гусені. Олександр двічі на тиждень їздить з Дубна на Луцьк. Водій Олександр розповідає, що рухається зі швидкістю кілометри два-три на годину.

Капітального ремонту ця дорога не знала зроду-віку. Ями періодично латають весною, але це аж ніяк не рятує. Втомилися від них і місцеві жителі. Додає розпачу і рівненька дорога, яка розпочинається, щойно перетнути межу Волинської області.

Знають про одну з найпроблемніших доріг у Рівненській облдержадміністрації, але займаються, кажуть, іншою, також проблемною.

«Ми в цьому році отримували рекордну кількість скарг про стан дорожнього полотна саме на відрізку Київ-Чоп у Рівненській області, це дорога М06. Тому що це основна траса на Львів, на Буковель», – розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Утім, на трасі Луцьк-Дубно з обох кінців Новоукраїнки стоять таблички з написами «Велике будівництво». Символічно, але свідчать про ремонти у сусідніх Брищах, який зробили минулоріч, та волинських ділянок. У 2021-му мали відремонтувати і цю дорогу, навіть передбачили гроші в держбюджеті. У Службі автомобільних доріг Рівненщини кажуть, у всьому винні проєктанти, бо не зробили вчасно документацію. Хоча у них на це був рік. Станом на зараз на ремонт дороги оголосили тендер.

«Уже влітку цього року там розпочнуться роботи, і до кінця сезону 2022 року ми очікуємо на те, що якщо об’єкт не був введений в експлуатацію, то там точно буде нове покриття по всій протяжності, в тому числі і верхній шар асфальтобетону», – каже речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області Дмитро Леонтіюк.

Проєктантів замінили, додає речник, адже питання цього відрізку дороги нині на особистому контролі прем’єр-міністра. Скільки потягне ремонт – поки невідомо, але однозначно немало.

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Теги: Луцьк, Дубно, дорога
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