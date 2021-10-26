На Волині горів молитовний будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:38
Учора ввечері, 17 лютого, вогонь охопив молитовний будинок у селі Воля колишньої Тойкутської сільської ради, а нині Ковельської територіальної громади.
Про це «Ковель media» повідомили місцеві мешканці.
Молитовний будинок розташований на вулиці Вишнева (колишня – Жовтнева).
Зі слів людей, пожежа почалася приблизно о 20:30. На приборкання вогню прибули пожежники.
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Про це «Ковель media» повідомили місцеві мешканці.
Молитовний будинок розташований на вулиці Вишнева (колишня – Жовтнева).
Зі слів людей, пожежа почалася приблизно о 20:30. На приборкання вогню прибули пожежники.
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