На Волині горів молитовний будинок. ВІДЕО





Про це



Молитовний будинок розташований на вулиці Вишнева (колишня – Жовтнева).



Зі слів людей, пожежа почалася приблизно о 20:30. На приборкання вогню прибули пожежники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора ввечері, 17 лютого, вогонь охопив молитовний будинок у селі Воля колишньої Тойкутської сільської ради, а нині Ковельської територіальної громади.Про це «Ковель media» повідомили місцеві мешканці.Молитовний будинок розташований на вулиці Вишнева (колишня – Жовтнева).Зі слів людей, пожежа почалася приблизно о 20:30. На приборкання вогню прибули пожежники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію