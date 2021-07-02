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Затримали волинянина, який незаконно зрубав 16 дерев

Затримали волинянина, який незаконно зрубав 16 дерев
17 лютого до Володимир-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції у селі Бубнів вирубують ліс. На місце направилась слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Встановлено, що порубку здійснював 36-річний житель с. Бубнів. Кількість зрубаних насаджень становила 16 дерев, що оцінюється у приблизно 80 тисяч гривень.
Затримали волинянина, який незаконно зрубав 16 дерев

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Затримали волинянина, який незаконно зрубав 16 дерев

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Теги: Волинянин, ліс, штраф
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