Затримали волинянина, який незаконно зрубав 16 дерев





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Встановлено, що порубку здійснював 36-річний житель с. Бубнів. Кількість зрубаних насаджень становила 16 дерев, що оцінюється у приблизно 80 тисяч гривень.



За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 лютого до Володимир-Волинського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції у селі Бубнів вирубують ліс. На місце направилась слідчо-оперативна група.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Встановлено, що порубку здійснював 36-річний житель с. Бубнів. Кількість зрубаних насаджень становила 16 дерев, що оцінюється у приблизно 80 тисяч гривень.За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

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