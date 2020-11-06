Лучанин виманив у знайомого понад 17 тисяч доларів: просив гроші на лікування
Сьогодні, 11:12
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури Луцький міськрайонний суд визнав 31-річного жителя Луцька винуватим у вчиненні шахрайства у великих розмірах (ч.3 ст. 190 КК України) та призначив йому покарання у виді 5 років та 9 місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба Волинської області.
У суді прокурори довели, що молодик упродовж жовтня 2019 – березня 2020 року, вигадуючи різноманітні неправдиві історії на кшталт необхідності пройти дороговартісне лікування, пишучи розписки про зобов'язання повернути борги, в тому числі і взяті під заставу квартири, яка йому не належала, виманив у знайомого за п'ять разів 17 500 доларів США, які не збирався віддавати.
Наступні 5 років та 9 місяців волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської області.
У суді прокурори довели, що молодик упродовж жовтня 2019 – березня 2020 року, вигадуючи різноманітні неправдиві історії на кшталт необхідності пройти дороговартісне лікування, пишучи розписки про зобов'язання повернути борги, в тому числі і взяті під заставу квартири, яка йому не належала, виманив у знайомого за п'ять разів 17 500 доларів США, які не збирався віддавати.
Наступні 5 років та 9 місяців волинянин проведе за ґратами.
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