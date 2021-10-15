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Розшукують зниклого безвісти 26-річного учасника АТО з Волині. ФОТО

Розшукують зниклого безвісти 26-річного учасника АТО з Волині. ФОТО
Розшукують 26-річного володимирчанина Ростислава Наугольника, який зник 14 лютого у місті Львові.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації.

Був одягнений: жовті черевики, чорні штани, темно зелену куртку з капюшоном, мав наушники через голову білого кольору. При собі мав посвідчення АТО та жетони із прізвищем та групою крові.

Чоловік повинен був повернутись додому, але на даний момент його місцезнаходження невідоме.
Розшукують зниклого безвісти 26-річного учасника АТО з Волині. ФОТО

Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, просять повідомити на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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Теги: Розшук, Володимир, хлопець
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