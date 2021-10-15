Розшукують зниклого безвісти 26-річного учасника АТО з Волині. ФОТО

Ростислава Наугольника, який зник 14 лютого у місті Львові.



Про це йдеться на фейсбук-сторінці



Був одягнений: жовті черевики, чорні штани, темно зелену куртку з капюшоном, мав наушники через голову білого кольору. При собі мав посвідчення АТО та жетони із прізвищем та групою крові.



Чоловік повинен був повернутись додому, але на даний момент його місцезнаходження невідоме.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, просять повідомити на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розшукують 26-річного володимирчанина, який зник 14 лютого у місті Львові.Про це йдеться на фейсбук-сторінці Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації жовті черевики, чорні штани, темно зелену куртку з капюшоном, мав наушники через голову білого кольору. При собі мав посвідчення АТО та жетони із прізвищем та групою крові.Чоловік повинен був повернутись додому, але на даний момент його місцезнаходження невідоме.Громадян, яким відома будь-яка інформація про місце перебування чоловіка, просять повідомити на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або 102.

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