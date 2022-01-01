У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі. ФОТО

Сьогодні, 18 лютого, близько 8-ї години ранку поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Чернишевського у Луцьку.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що водій ВАЗ 21113 не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем Opel Vivaro, який рухався попереду.В автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.За 2021 рік на Волині відбулося 534 ДТП через недотримання дистанції (17 % від загальної кількості), з них 41 ДТП з травмованими, в яких загинули 4 особи, а 57 — травмувалися. А за січень 2022 року в області відбулося 28 ДТП з цієї причини.