Волинянин придбав BMW, яку розшукує Інтерпол. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області» у



Автівку чоловік купив за кордоном і мав намір зареєструвати її. Однак при перевірці за банком даних Генерального секретаріату Інтерполу в сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили, що за номером кузова транспортний засіб перебуває у розшуку.



«Друзі, купівля авто приємна, проте, ох яка відповідальна справа. Рекомендуємо звертатися до нас для детальної перевірки авто за всіма наявними базами даних», - йдеться у дописі.

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