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Волинянин придбав BMW, яку розшукує Інтерпол. ФОТО

Волинянин придбав BMW, яку розшукує Інтерпол. ФОТО
Житель Луцького району придбав BMW 530GT, 2015 року випуску, яка перебуває у розшуку.

Про це повідомляють на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області» у фейсбуці.

Автівку чоловік купив за кордоном і мав намір зареєструвати її. Однак при перевірці за банком даних Генерального секретаріату Інтерполу в сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили, що за номером кузова транспортний засіб перебуває у розшуку.

«Друзі, купівля авто приємна, проте, ох яка відповідальна справа. Рекомендуємо звертатися до нас для детальної перевірки авто за всіма наявними базами даних», - йдеться у дописі.
Волинянин придбав BMW, яку розшукує Інтерпол. ФОТО
Волинянин придбав BMW, яку розшукує Інтерпол. ФОТО

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Теги: купівля авто, Струмівка, Луцьк, Інтерпол, BMW
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