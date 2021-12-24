Волинянин придбав BMW, яку розшукує Інтерпол. ФОТО
Сьогодні, 12:18
Житель Луцького району придбав BMW 530GT, 2015 року випуску, яка перебуває у розшуку.
Про це повідомляють на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області» у фейсбуці.
Автівку чоловік купив за кордоном і мав намір зареєструвати її. Однак при перевірці за банком даних Генерального секретаріату Інтерполу в сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили, що за номером кузова транспортний засіб перебуває у розшуку.
«Друзі, купівля авто приємна, проте, ох яка відповідальна справа. Рекомендуємо звертатися до нас для детальної перевірки авто за всіма наявними базами даних», - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці «Сервісні центри МВС у Волинській області» у фейсбуці.
Автівку чоловік купив за кордоном і мав намір зареєструвати її. Однак при перевірці за банком даних Генерального секретаріату Інтерполу в сервісному центрі МВС, що в Струмівці, виявили, що за номером кузова транспортний засіб перебуває у розшуку.
«Друзі, купівля авто приємна, проте, ох яка відповідальна справа. Рекомендуємо звертатися до нас для детальної перевірки авто за всіма наявними базами даних», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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