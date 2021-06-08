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У волинському місті вантажівка застрягла на залізничній колії

У волинському місті вантажівка застрягла на залізничній колії
У Володимирі вантажний автомобіль на залізничному вокзалі на розвантажувальній рампі при розвертанні перегородив причепом залізничну колію.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

Повідомлення до Служби порятунку надійшло 17 лютого о 20:18.

За викликом спрямували рятувальників 7 ДПРЧ м. Володимира, які пожежним автомобілем за допомогою троса відбуксирували вантажівку та відновили рух колією.

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Теги: вантажівка, залізнична колія, ДСНС, Володимир
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