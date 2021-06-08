У волинському місті вантажівка застрягла на залізничній колії
Сьогодні, 13:15
У Володимирі вантажний автомобіль на залізничному вокзалі на розвантажувальній рампі при розвертанні перегородив причепом залізничну колію.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до Служби порятунку надійшло 17 лютого о 20:18.
За викликом спрямували рятувальників 7 ДПРЧ м. Володимира, які пожежним автомобілем за допомогою троса відбуксирували вантажівку та відновили рух колією.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
Повідомлення до Служби порятунку надійшло 17 лютого о 20:18.
За викликом спрямували рятувальників 7 ДПРЧ м. Володимира, які пожежним автомобілем за допомогою троса відбуксирували вантажівку та відновили рух колією.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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