У волинському місті вантажівка застрягла на залізничній колії





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



Повідомлення до Служби порятунку надійшло 17 лютого о 20:18.



За викликом спрямували рятувальників 7 ДПРЧ м. Володимира, які пожежним автомобілем за допомогою троса відбуксирували вантажівку та відновили рух колією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі вантажний автомобіль на залізничному вокзалі на розвантажувальній рампі при розвертанні перегородив причепом залізничну колію.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.Повідомлення до Служби порятунку надійшло 17 лютого о 20:18.За викликом спрямували рятувальників 7 ДПРЧ м. Володимира, які пожежним автомобілем за допомогою троса відбуксирували вантажівку та відновили рух колією.

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