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Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 18 лютого

Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 18 лютого
Зранку 18 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 80 пацієнтів.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, кількість хворих на коронавірус останніми днями залишається на одному рівні. Під високими потоками кисню перебуває 53 людини, 7 – в реанімації і стільки ж – у критичному стані, у важкому – 39. За минулу добу поступили і виписали 13 хворих, спожили 900 кг кисню, залишалося після дозаправки майже 12 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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