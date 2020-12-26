Пройшла пішки 10 кілометрів: на Рівненщині сотні людей шукали дитину





Про це повідомили у



До пошуків зниклої дитини залучили поліцейських, працівників ювенальної превенції, кінологів та спецпризначенців. На допомогу прибули нацгвардійці, рятувальники, лісівники та жителі сусідніх сіл. Загалом у рятувальній "операції" взяли участь до пів тисячі осіб.



Дитина зникла дорогою додому. Школярка навчається у ліцеї села Великий Жолудськ, а проживає родина у селі Малий Жолудськ на хуторі. Тож дорога пролягала через поле.



"Переглянувши камери відеоспостереження поліцейські з’ясували, що з навчального закладу дитина попрямувала до домівки. Втім, як повідомив свідок, якого вдалось встановити, дівчинка йшла понад канавою у протилежному напрямку. Тож пошуки продовжили, орієнтуючись на маленькі сліди", - розповідають у поліції.



Саме сліди привели правоохоронців до села Полиці, а це орієнтовно майже за десять кілометрів від села Великий Жолудськ. Пошуківці почали прочісувати територію та будинки. У сараї однієї із покинутих хат дівчинку і знайшли близько першої ночі місцеві жителі.



Налякану та змерзлу дитину поліцейські обгорнули у формену куртку та на руках віднесли до машини керівника місцевої поліції.



Дитину одразу доправили до лікарні. У неї діагностували переохолодження та гостру реакцію на стрес.



Нині дівчинка вже вдома. Її життю нічого не загрожує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області знайшли безвісти зниклу школярку 10 кілометрів від домівки. Дівчинку шукали 7 годин пів тисячі людей.Про це повідомили у поліції області.До пошуків зниклої дитини залучили поліцейських, працівників ювенальної превенції, кінологів та спецпризначенців. На допомогу прибули нацгвардійці, рятувальники, лісівники та жителі сусідніх сіл. Загалом у рятувальній "операції" взяли участь до пів тисячі осіб.Дитина зникла дорогою додому. Школярка навчається у ліцеї села Великий Жолудськ, а проживає родина у селі Малий Жолудськ на хуторі. Тож дорога пролягала через поле."Переглянувши камери відеоспостереження поліцейські з’ясували, що з навчального закладу дитина попрямувала до домівки. Втім, як повідомив свідок, якого вдалось встановити, дівчинка йшла понад канавою у протилежному напрямку. Тож пошуки продовжили, орієнтуючись на маленькі сліди", - розповідають у поліції.Саме сліди привели правоохоронців до села Полиці, а це орієнтовно майже за десять кілометрів від села Великий Жолудськ. Пошуківці почали прочісувати територію та будинки. У сараї однієї із покинутих хат дівчинку і знайшли близько першої ночі місцеві жителі.Налякану та змерзлу дитину поліцейські обгорнули у формену куртку та на руках віднесли до машини керівника місцевої поліції.Дитину одразу доправили до лікарні. У неї діагностували переохолодження та гостру реакцію на стрес.Нині дівчинка вже вдома. Її життю нічого не загрожує.

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