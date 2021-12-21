У Луцьку затримали 29-річного «закладчика». ФОТО

Луцькі правоохоронці викрили закладчика і затримали його. Зловмисник реалізовував заборонені речовини на території Волинської області - у Луцьку, Ковелі та Горохові. Його щомісячною «нормою», в середньому, було 500 закладок.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Працівники управління боротьби з наркозлочинністю під час реалізації матеріалів кримінального провадження за ч.2 ст.307 КК України затримали 26-річного лучанина. Зловмисник розповсюджував наркотики у закладках через телеграм-канали, які він сам же створив та адміністрував.При собі чоловік мав 9 закладок з канабісом та амфетаміном, 3 банківські картки та 2 мобільних телефони.Також, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманого, поліцейські виявили та вилучили 4 зіп-пакети із залишками амфетаміну, електронні ваги, мобільний телефон, зіп-пакети, тримачі для сімкарт, ізоляційні стрічки, наліпки з рекламою телеграм-каналів та банківську картку.Вилучені працівниками поліції наркотики за цінами «чорного ринку» становлять близько 5 тисяч гривень. Їх було направлено на експертизу до Волинського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.Зловмисника, який займався реалізацією наркотичних речовин, затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.