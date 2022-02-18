Понтонний міст через Прип’ять у Білорусі зник





Про це пише



Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.



Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.



Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.



Нагадаємо, що у вівторок 15 лютого на основі відкритих даних (супутникових знімків) журналісти та військові помітили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понтонний міст через річку Прип’ять, який помітили в Білорусі за 6 кілометрів від українського кордону, щезнув.Про це пише Українська правда з посиланням на американське медіа CNN та супутникові знімки.Журналісти твердять, ознайомившись зі знімками супутників, що станом на 17 лютого понтонного мосту через Прип’ять вже не було.Джерела видання серед розвідувальних та військових агенцій США повідомили, що вони пильно стежили за спорудженням та деконструкцією цього мосту через загрозу вторгнення російської армії з території Білорусі.Наразі незрозуміло, навіщо зводили цей міст – у рамках навчань "Союзна рішучість-2022" чи як підготовку вторгнення до України поблизу Києва.Нагадаємо, що у вівторок 15 лютого на основі відкритих даних (супутникових знімків) журналісти та військові помітили спорудження понтонного мосту через Прип’ять за 6,44 кілометрів від українсько-білоруського кордону.

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