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Перевищення норми алкоголю майже в 14 разів: у Луцьку спіймали п`яного водія

Перевищення норми алкоголю майже в 14 разів: у Луцьку спіймали п`яного водія
Сьогодні, 18 лютого, близько 10-ї ранку під час патрулювання вулицею Львівською у Луцьку поліцейські виявили транспортний засіб Ravon, який рухався з механічними пошкодженнями.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Окрім цього, водій під час перелаштування не вмикав відповідні світлові покажчики повороту.

Патрульні зупинили вказаний автомобіль, а під час спілкування з 31-річним керманичем виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.
Останній пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці події. Результат — 2,79 проміле, що майже в 14 разів перевищує допустиму норму.

На кермувальника склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку) КУпАП.

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Теги: Луцьк, водій, алкоголь, патрульні
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