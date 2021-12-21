Цьогоріч запустять мобільний застосунок «еВетеран»
Сьогодні, 15:56
Упродовж 2022 року має відбутися повноцінний запуск мобільних застосунків “еВетеран”.
Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві у справах ветеранів у відповідь на інформацій запит.
"Планується, що повноцінний запуск нативних мобільних застосунків “еВетеран” відбудеться протягом 2022 року після врегулювання організаційних питань з боку Донора", - йдеться у відповіді.
У Мінветеранів зазначають, що розробка мобільних застосунків здійснюється в межах проєкту “Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування” за підтримки Програми ООН в Україні з відновлення та розбудови миру (Донор).
Основними функціями мобільних застосунків “еВетеран” буде: надання інформації щодо отримання послуг та можливості подати запит на отримання послуг психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування та професійної адаптації (перепідготовки); надання інформації щодо територіальних підрозділів Мінветеранів та підрозділів з питань соціального захисту; надання інформаційної підтримки при роботі із запитами щодо отримання послуг (приймання, обробка, супровід).
Застосунки мають з'явитися на ресурсах AppStore і PlayMarket.
Як повідомлялося, в Міністерстві у справах ветеранів працюють над створенням онлайн-платформи, яка допомагатиме ветеранам розвивати свій бізнес.
У липні Мінветеранів презентувало бренд «Створено Захисниками», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами.
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Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві у справах ветеранів у відповідь на інформацій запит.
"Планується, що повноцінний запуск нативних мобільних застосунків “еВетеран” відбудеться протягом 2022 року після врегулювання організаційних питань з боку Донора", - йдеться у відповіді.
У Мінветеранів зазначають, що розробка мобільних застосунків здійснюється в межах проєкту “Підтримка ЄС для сходу України - відновлення, зміцнення миру та урядування” за підтримки Програми ООН в Україні з відновлення та розбудови миру (Донор).
Основними функціями мобільних застосунків “еВетеран” буде: надання інформації щодо отримання послуг та можливості подати запит на отримання послуг психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування та професійної адаптації (перепідготовки); надання інформації щодо територіальних підрозділів Мінветеранів та підрозділів з питань соціального захисту; надання інформаційної підтримки при роботі із запитами щодо отримання послуг (приймання, обробка, супровід).
Застосунки мають з'явитися на ресурсах AppStore і PlayMarket.
Як повідомлялося, в Міністерстві у справах ветеранів працюють над створенням онлайн-платформи, яка допомагатиме ветеранам розвивати свій бізнес.
У липні Мінветеранів презентувало бренд «Створено Захисниками», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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