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Ситуація стабілізувалася, – ОДА про коронавірус на Волині

Ситуація стабілізувалася, – ОДА про коронавірус на Волині
Протягом останніх двох тижнів на Волині спостерігають стабілізацію ситуації із поширенням коронавірусу.

Про це йшлося сьогодні, 18 лютого, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук розповіла, що хоч ситуація із ковідом в області і залишається напруженою, все ж можна говорити про стабілізацію.

«Протягом двох тижнів немає високих скачків щодо кількості нових випадків. Так, за тиждень з 7 до 11 лютого виявили 6391 новий випадок хвороби, тоді як за попередній тиждень – 6 791. Є деяке зниження. Радісно, що зменшилася кількість захворілих дітей. З 7 до 11 лютого було 1184 хворих, а попереднього тижня – 681 випадок. Це додає оптимізму», - сказала Людмила Тимощук.

За її словами, не є напруженою і ситуація із завантаженістю «ковідних» ліжок. Станом на 18 лютого розгорнуті 2512 ліжок у 19 медичних закладах. На стаціонарному лікуванні перебувають 865 пацієнтів, з них 100 – з підозрою на ковід та 765 – з підтвердженим діагнозом.

У реанімації – 51 хворий, 13 – на апаратах штучної вентиляції легень.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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