На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО





Про це Ольга Черен.



Територія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.



Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами.



"Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.



Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".



Як розповіла речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Ковальського району, поблизу пункту пропуску "Доманове" місцеві жителі долучилися до укріплення прикордонної території.Про це Суспільному розповіла голова Ковельської райдержадміністраціїТериторія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами."Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".Як розповіла речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.

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