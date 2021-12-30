На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 13:53
На території Ковальського району, поблизу пункту пропуску "Доманове" місцеві жителі долучилися до укріплення прикордонної території.
Про це Суспільному розповіла голова Ковельської райдержадміністрації Ольга Черен.
Територія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.
Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами.
"Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.
Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".
Як розповіла речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.
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Про це Суспільному розповіла голова Ковельської райдержадміністрації Ольга Черен.
Територія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.
Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами.
"Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.
Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".
Як розповіла речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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