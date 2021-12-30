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На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО

На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
На території Ковальського району, поблизу пункту пропуску "Доманове" місцеві жителі долучилися до укріплення прикордонної території.

Про це Суспільному розповіла голова Ковельської райдержадміністрації Ольга Черен.

Територія, яку укріплювали – на відстані менше кілометра від кордону з Білоруссю.

Зі слів голови райдержадміністрації, до робіт долучили понад дві сотні місцевих жителів. Укріплювали вогневі точки насипами піску у мішках, автомобільними шинами та бетонними плитами.

"Будівельні матеріали та биту цеглу розібрали зі старої школи у Лукові. Старі автомобільні шини, які теж слугуватимуть для укріплення прикордонної території, надали місцеві аграрії. Люди копали траншеї", — розповіла Ольга Черен.

Акцію з допомоги прикордонникам в укріпленні прикордонної лінії назвали "В єдності наша сила".

Як розповіла речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна, питання щодо облаштування укріплень поблизу українсько-білоруського кордону у місцевій громаді погоджують з прикордонниками.

На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
На Волині місцеві жителі укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО

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Теги: кордон з Білоруссю, Волинь
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