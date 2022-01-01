В Україні виявили нову мутацію COVID-штаму «Омікрон»





Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, пише



"Щодо варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - заявив Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2.Про це повідомив головний санлікар, пише ТСН "Щодо варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - заявив Кузін.

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