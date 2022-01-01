В Україні виявили нову мутацію COVID-штаму «Омікрон»
Сьогодні, 14:56
В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу "Омікрон" - BA.2.
Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, пише ТСН.
"Щодо варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - заявив Кузін.
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Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін, пише ТСН.
"Щодо варіантів BA.1, BA.2 - так, вони зареєстровані на території України. Поки що це поодинокі випадки, і насправді коли ми подивимось на ось ці підвиди, підтипи штаму "Омікрон," то дійсно оцей другий варіант викликає занепокоєння...Ми зараз не фіксуємо його масово, це переважно випадки зараження людей, які повернулися з-за кордону", - заявив Кузін.
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