Як зробити сніданок корисним

Світлана Фус рекомендує перед приготуванням їжі дотримуватися цих правил.



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1. Під час кожного приймання їжі половину тарілки повинні складати овочі та фрукти. Вживати їх можна в різній формі: цілими, у вигляді салатів, в свіжому і приготованому вигляді, як інгредієнт котлет, запіканок і т.д. Важливо пам'ятати, що 400 г овочів і 200 г фруктів - це мінімум, який необхідно вживати за день (більше овочів, ніж фруктів).



2. 1/4 тарілки повинні займати джерела корисного білка - м'ясо, риба, яйця, сир (в тому разі, якщо добре його переносите). Бобові - також джерело і рослинного білка, і складних вуглеводів. Тому іноді вони можуть займати половину тарілки.



3. Ще 1/4 - це вуглеводи з високим вмістом клітковини: крупи, цільнозерновий хліб, паста з твердих сортів пшениці.



4. Не забувайте про жири. Частину з них отримуємо в складі м'яса, риби, круп, бобових, горіхів, насіння, авокадо, а решту бажано додавати у вигляді оливкової, лляної олії, вершкового масла. Важливо пам'ятати про кількість.



Ці правила дозволять вам приготувати повноцінні, різноманітні страви на кожне приймання їжі. Складені таким чином страви забезпечать вас нутрієнтами необхідними для здоров'я. Тримайте баланс та різноманітність в харчуванні.

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