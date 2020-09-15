У Луцьку виявили нелегалку з Конго

У Луцьку виявили громадянку Конго котра порушила міграційне законодавство України.Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби у Волинській області.Неврегульована мігрантка своєчасно не здійснила обмін посвідки на тимчасове проживання та перебувала на території нашої держави протягом двох місяців незаконно.За це порушення іноземку притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, та накладено грошовий штраф у сумі 1700 грн.Міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення громадянки Республіки Конго до країни походження у термін до 28 лютого поточного року.