У Луцьку виявили нелегалку з Конго
Сьогодні, 15:30
У Луцьку виявили громадянку Конго котра порушила міграційне законодавство України.
Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби у Волинській області.
Неврегульована мігрантка своєчасно не здійснила обмін посвідки на тимчасове проживання та перебувала на території нашої держави протягом двох місяців незаконно.
За це порушення іноземку притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, та накладено грошовий штраф у сумі 1700 грн.
Міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення громадянки Республіки Конго до країни походження у термін до 28 лютого поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Міграційної служби у Волинській області.
Неврегульована мігрантка своєчасно не здійснила обмін посвідки на тимчасове проживання та перебувала на території нашої держави протягом двох місяців незаконно.
За це порушення іноземку притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, та накладено грошовий штраф у сумі 1700 грн.
Міграційна служба прийняла рішення про примусове повернення громадянки Республіки Конго до країни походження у термін до 28 лютого поточного року.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бойовики так званої «ДНР» оголосили евакуацію населення до Росії
Сьогодні, 15:48
У Луцьку виявили нелегалку з Конго
Сьогодні, 15:30
На якому етапі перебуває формування тероборони на Волині
Сьогодні, 15:11
В Україні виявили нову мутацію COVID-штаму «Омікрон»
Сьогодні, 14:56
Лісівника з Волині посадили на 4 роки за смертельну ДТП
Сьогодні, 14:34
Медіа